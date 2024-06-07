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Yapay tatlandırıcı tehlikesi! Bilim insanları ortaya koydu: Şifa diye sandığımız Kalp krizi ve felce neden olabilir!

2024-06-07 17:56:21
Yapay tatlandırıcı tehlikesi! Bilim insanları ortaya koydu: Şifa diye sandığımız Kalp krizi ve felce neden olabilir!

Tatlandırıcının insan sağlığı üzerindeki etkileri hala tartışılırken kullanımı her geçen gün giderek artıyor. Düşük kalorili yapay tatlandırıcı ksilitol maddesinin, kalp krizi ve felce neden olabileceği ortaya çıktı. Bilim insanlarının yaptığı araştırmada 2004-2011'de kalp rahatsızlığı için tedaviye alınan hastaların 1157 kan örneği ile yüksek kalp rahatsızlığı riski altındaki 2 bin 100 kişinin kan örneklerini incelenerek sonuca ulaşıldı.

#1
Foto - Yapay tatlandırıcı tehlikesi! Bilim insanları ortaya koydu: Şifa diye sandığımız Kalp krizi ve felce neden olabilir!

Bilim insanları, "ksilitol" isimli düşük kalorili yapay tatlandırıcının, kalp krizi ve felce yol açabileceğini ortaya koydu. "European Heart Journal" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre araştırmacılar, 2004-2011'de kalp rahatsızlığı için tedaviye alınan hastaların 1157 kan örneği ile yüksek kalp rahatsızlığı riski altındaki 2 bin 100 kişinin kan örneklerini inceledi.

#2
Foto - Yapay tatlandırıcı tehlikesi! Bilim insanları ortaya koydu: Şifa diye sandığımız Kalp krizi ve felce neden olabilir!

Ksilitol, başta sakızlar olmak üzere çikolata şekeri, şeker, nane, diyabet dostu gıdalar ve ağız bakımı ürünlerinde sık kullanılan bir maddedir.

#3
Foto - Yapay tatlandırıcı tehlikesi! Bilim insanları ortaya koydu: Şifa diye sandığımız Kalp krizi ve felce neden olabilir!

Sakız ve diş macunu gibi birçok üründe kullanılan yapay tatlandırıcı ksilitolun, kanın daha kolay pıhtılaşmasına neden olabildiğini tespit eden araştırmacılar, pıhtıların kalbe ulaşmasıyla kalp krizine, beyne ulaşmasıyla da felce yol açabileceğini belirledi.

#4
Foto - Yapay tatlandırıcı tehlikesi! Bilim insanları ortaya koydu: Şifa diye sandığımız Kalp krizi ve felce neden olabilir!

Araştırma ekibinden Dr. Stanley Hazen, CNN'e yaptığı açıklamada, ksilitolun obezite ve diyabet gibi hastalığı bulunanlara alternatif tatlandırıcı olarak verildiğine dikkati çekerek, bunun ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

#5
Foto - Yapay tatlandırıcı tehlikesi! Bilim insanları ortaya koydu: Şifa diye sandığımız Kalp krizi ve felce neden olabilir!

Ksilitol için yapılan araştırmanın sonuçlarının eritritol ile benzerliğine işaret eden Hazen, kalp hastalığı riski taşıyanların kanlarında yüksek seviyede ksilitol bulunmasının, bu rahatsızlıklara kapılma tehlikesini iki kat artırdığını vurguladı.

#6
Foto - Yapay tatlandırıcı tehlikesi! Bilim insanları ortaya koydu: Şifa diye sandığımız Kalp krizi ve felce neden olabilir!

Hazen, şekerin glukoz seviyesini yüzde 10-20 artırmasının normal olduğunu belirterek, sağlıklı gönüllülere ksilitol içeren içecek verdiklerinde glukoz seviyelerinin 1000 kat arttığına dikkati çekti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Haziran 2023'te yapay tatlandırıcılardan aspartamı, insanlar için "muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırmış, günlük alım miktarı aşılmadığı sürece kullanımının güvenli olduğunu açıklamıştı.

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