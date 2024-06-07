2024-06-07 17:56:21 Yapay tatlandırıcı tehlikesi! Bilim insanları ortaya koydu: Şifa diye sandığımız Kalp krizi ve felce neden olabilir!
Tatlandırıcının insan sağlığı üzerindeki etkileri hala tartışılırken kullanımı her geçen gün giderek artıyor. Düşük kalorili yapay tatlandırıcı ksilitol maddesinin, kalp krizi ve felce neden olabileceği ortaya çıktı. Bilim insanlarının yaptığı araştırmada 2004-2011'de kalp rahatsızlığı için tedaviye alınan hastaların 1157 kan örneği ile yüksek kalp rahatsızlığı riski altındaki 2 bin 100 kişinin kan örneklerini incelenerek sonuca ulaşıldı.