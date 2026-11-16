Yanıcı madde döküp ateşe vermişti: O caninin cezası belli oldu!

VÜCUDUNDA İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE YANIKLAR OLUŞTU İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlenen Yılmaz, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sibel Arya Geriş ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin Anadolu 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sibel Arya Geriş ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında Sibel Arya Geriş hakkında, "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep etti.