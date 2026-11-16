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Yanıcı madde döküp ateşe vermişti: O caninin cezası belli oldu!

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Yanıcı madde döküp ateşe vermişti: O caninin cezası belli oldu!

İstanbul Kadıköyde bir cafenin önünde oturan kadına yanıcı madde dökerek ateşe veren sanığın yargılandığı davada karar verildi.

#1
Foto - Yanıcı madde döküp ateşe vermişti: O caninin cezası belli oldu!

Olay, 1 Kasım 2025'te Caferağa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Gözde Yılmaz, arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturduğu sırada Yılmaz'ın yanına gelen Sibel Arya Geriş, elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz'ın üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi. Saldırının ardından Sibel Arya Geriş, olay yerinden kaçtı. Bir anda alevler içinde kalan Gözde Yılmaz'a arkadaşları ve çevredekiler müdahale etti.

#2
Foto - Yanıcı madde döküp ateşe vermişti: O caninin cezası belli oldu!

VÜCUDUNDA İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE YANIKLAR OLUŞTU İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlenen Yılmaz, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sibel Arya Geriş ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin Anadolu 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sibel Arya Geriş ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında Sibel Arya Geriş hakkında, "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep etti.

#3
Foto - Yanıcı madde döküp ateşe vermişti: O caninin cezası belli oldu!

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sibel Arya Geriş'i "Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce 16 yıl hapis cezasına, ardından sanığın pişmanlığı ve sabıkasının bulunmaması sebebiyle takdiri indirim uygulayarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

#4
Foto - Yanıcı madde döküp ateşe vermişti: O caninin cezası belli oldu!

İDDİANAMEDEN Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tutuklanan sanık Sibel Arya Geriş’in saat 01.00’de mekana geldiği ve oturduğu, ardından arkadaşlarıyla oturan müşteki Gözde Yılmaz’ın yanına geldiği; yüzü, boynu ve gövdesinin bir kısmına yanıcı madde döktüğü, Yılmaz'ın ise kurtulmak için olanak bulamadığı kaydedildi. Sanık Sibel Arya Geriş’in eylemi, Gözde Yılmaz'ın sevgilisinden uzak durması niyetiyle işlediği kaydedildi. Tutuklu sanık Geriş hakkında "Silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan, 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

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