Yangınla mücadelede "insansız" dönem resmen başladı

Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl hizmete aldığı insansız helikopter, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangınla mücadelede kullanıldı. Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına müdahale devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl kullanmaya başladığı insansız helikopteri, uçuş öncesi inceledi.