Yangının izleri silinmeye başladı

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, sazlıkların yaban hayatı ve ekolojik dengenin devamı için bir alan oluşturduğunu belirtti. Tabiatın rahmi olan sazlıkların insan eli ve iklim değişikliğinden dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Çeşitli nedenlerle sulak alanlar tabiattan yok olduğu zaman ekolojik dengede bozulmalar meydana gelir. Nüfus, tarım ve sanayinin artmasına bağlı olarak ülkemizdeki sulak alanlar bir bir yok oldu. Van Gölü Havzasında nüfus baskısı ve sanayinin az olması nedeniyle sulak alanı konusunda ülkemizin en zengin bölgelerindendir. Ancak bu bölgede de son zamanlarda insan temasıyla yangınlar çıkarılmaktadır. Küresel ısınmaya bağlı olarak suların çekilmesiyle insanların sulak alanlara yaklaşması da artmış oldu. Buna bağlı olarak havzadaki sulak alanların çoğu ise yakıldı. Yangınlara bağlı olarak burada yaşayan ve üreyen çok sayıda kuş ise zarar gördü” dedi.