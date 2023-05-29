  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Yangının izleri silinmeye başladı

2023-05-29 09:12:07
Yangının izleri silinmeye başladı

Van Gölü Havzasında birçok noktada yanan sazlık alanları yağmurların yağmasıyla yeniden yeşermeye başladı.

#1
Foto - Yangının izleri silinmeye başladı

Türkiye’de en önemli sazlık alanların büyük bir kısmı Van Gölü Havzasında yer alıyor. Van'da geçtiğimiz günlerde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık yangınları ise sayısız canlının yaşamını yitirmesine neden oldu. Kuş göçlerinin ve yumurtlamalarının yoğunlaştığı bu dönemde sazlıklar üst üste yangınlara maruz kaldı. Van’ın İpekyolu, Tuşba, Erciş, Muradiye ve Saray ilçelerinde meydana gelen sazlık yangılarını söndürmek için de itfaiye ve jandarma ekipleri yoğun bir mesai harcadı.

#2
Foto - Yangının izleri silinmeye başladı

Yangınların ardından havaların yağışlı geçmesi sazlık alanların yeniden yeşermesine imkan sağladı. Yangın sonrası küle dönen alanlarda yeniden yeşil otların boy vermeye başlaması yaban kuşları için yeniden bir umut oldu. Uzmanlar, yağmurla birlikte yenilenmeye başlayan sazlıkların bundan sonra daha etkili korunması için yeni projelerin devreye alınmasını istiyor.

#3
Foto - Yangının izleri silinmeye başladı

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, sazlıkların yaban hayatı ve ekolojik dengenin devamı için bir alan oluşturduğunu belirtti. Tabiatın rahmi olan sazlıkların insan eli ve iklim değişikliğinden dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Çeşitli nedenlerle sulak alanlar tabiattan yok olduğu zaman ekolojik dengede bozulmalar meydana gelir. Nüfus, tarım ve sanayinin artmasına bağlı olarak ülkemizdeki sulak alanlar bir bir yok oldu. Van Gölü Havzasında nüfus baskısı ve sanayinin az olması nedeniyle sulak alanı konusunda ülkemizin en zengin bölgelerindendir. Ancak bu bölgede de son zamanlarda insan temasıyla yangınlar çıkarılmaktadır. Küresel ısınmaya bağlı olarak suların çekilmesiyle insanların sulak alanlara yaklaşması da artmış oldu. Buna bağlı olarak havzadaki sulak alanların çoğu ise yakıldı. Yangınlara bağlı olarak burada yaşayan ve üreyen çok sayıda kuş ise zarar gördü” dedi.

#4
Foto - Yangının izleri silinmeye başladı

Bu seneki yangınların ilkbahar aylarında çıktığını ve ardından yağışlı geçen sürece bağlı olarak sulak alanlarındaki otların yeniden yeşerdiğini dile getiren Aslan, “Yangınlar yaz aylarında çıkmış olsaydı daha fazla yer yanmış olacaktı. Yağışlı mevsime bağlı olarak sulak alanlar tekrar kendini tazeledi. Böylece yeni bir ekolojik dengeyi tekrar meydana getirdi. Bundan sonra sulak alanların korunması için daha etkili projeler geliştirilmelidir. Ekolojik dengenin devam etmesini istiyorsak ve herhangi bir sorunla karşılaşmamak için sulak alanları korumamız gerekiyor. Yangınlarla beraber bizle korumayı ortadan kaldırırsak bir daha sulak alanları bulamayız” diye konuştu.

#5
Foto - Yangının izleri silinmeye başladı

#6
Foto - Yangının izleri silinmeye başladı

Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: 6 milyar dolarlık satış yapabiliriz
Ekonomi

Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: 6 milyar dolarlık satış yapabiliriz

Rus basını, Rusya'nın Türkiye'ye olan ihracatının 20203 yılında 6 milyar doları geçebileceğini duyurdu.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan bomba açıklama! Böyle duyurdu
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan bomba açıklama! Böyle duyurdu

Cübbeli Ahmet Hoca, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cübbeli Ahmet Ho..
Karakullukçu'nun Kılıçdaroğlu için söyledikleri sosyal medyayı salladı
Spor

Karakullukçu'nun Kılıçdaroğlu için söyledikleri sosyal medyayı salladı

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Mücadeleye devam edeceğim' açıklamasına futbol yorumc..
Fazıl Say, kaybetmeye doyamayan Kılıçdaroğlu'nu övdü
Medya

Fazıl Say, kaybetmeye doyamayan Kılıçdaroğlu'nu övdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yarıştığı hiçbir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yine yenilgiye uğradı. Ünlü piyanist Fazıl Say '..
Seçim sonrası, CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük şok! Bunu yaptı
Gündem

Seçim sonrası, CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük şok! Bunu yaptı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlarken, muhalif medyada..
Erkan Yusovic'in tarikat ve cemaat hayali suya düştü! Seçim sonrası ilk mesaj
Siyaset

Erkan Yusovic'in tarikat ve cemaat hayali suya düştü! Seçim sonrası ilk mesaj

TİP Genel Başkanı Erkan Baş (Yusovic) büyük bir umut bağladığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hezimete uğramasının ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23