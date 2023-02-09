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Yaşam
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Yangının 3.günü! İskenderun Limanı havadan görüntülendi

2023-02-09 13:00:40
Yangının 3.günü! İskenderun Limanı havadan görüntülendi

İskenderun Limanı'nda devam eden üçüncü gününde havadan görüntülendi.

#1
Foto - Yangının 3.günü! İskenderun Limanı havadan görüntülendi

Türkiye’nin dördüncü büyük limanı olan İskenderun Limanı’nda devrilen konteynerlerden başlayan yangın 3’üncü gününde kontrol altına alınırken havadan görüntülendi.

#2
Foto - Yangının 3.günü! İskenderun Limanı havadan görüntülendi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, İskenderun Liman’ında devrilen konteynerlerden başlayan yangına ekipler 3 gündür müdahale ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait TSCG gemisi de söndürme çalışmasına destek verirken, TSK’ya ait bir uçak da liman üstüne yangın söndürme topu atıyor.

#3
Foto - Yangının 3.günü! İskenderun Limanı havadan görüntülendi

Yangında karadan itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman bölge müdürlüğüne ait arasözler de destek veriyor. 3 gündür devam eden çalışma neticesinde yangın kısmen kontrol altına alındı.

#4
Foto - Yangının 3.günü! İskenderun Limanı havadan görüntülendi

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