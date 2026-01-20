  • İSTANBUL
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Yangın faciasında 21 ölü, 70’ten fazla kayıp var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yangın faciasında 21 ölü, 70’ten fazla kayıp var

Pakistan’ın Karaçi kentindeki bir alışveriş merkezinde 17 Ocak Cumartesi gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 21’e yükseldi, 70’ten fazla kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

#1
Foto - Yangın faciasında 21 ölü, 70’ten fazla kayıp var

Pakistan'ın Karaçi kentindeki alışveriş merkezinde 17 Ocak Cumartesi gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği, 70'ten fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

#2
Foto - Yangın faciasında 21 ölü, 70’ten fazla kayıp var

Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'deki alışveriş merkezinde başlayan yangın, 24 saatten uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü.

#3
Foto - Yangın faciasında 21 ölü, 70’ten fazla kayıp var

Ekiplerin, alışveriş merkezinde çok sayıda cansız bedene ulaşmasıyla yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükseldi.

#4
Foto - Yangın faciasında 21 ölü, 70’ten fazla kayıp var

Sind Valisi Kamran Tessori, yangın nedeniyle 70'ten fazla kişinin kayıp olduğunu belirterek, arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

#5
Foto - Yangın faciasında 21 ölü, 70’ten fazla kayıp var

Yangının ulusal trajediye dönüştüğünü ifade eden Tessori, içeride hamile bir kadının mahsur kaldığına dair bilginin geldiğini belirtti.

#6
Foto - Yangın faciasında 21 ölü, 70’ten fazla kayıp var

Alışveriş merkezindeki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

#7
Foto - Yangın faciasında 21 ölü, 70’ten fazla kayıp var

Karaçi'deki alışveriş merkezinde 17 Ocak Cumartesi gecesi yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

