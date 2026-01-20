  • İSTANBUL
Dronların korkulu rüyası üç kıtada aynı anda sahneye çıktı! Yapay zekalı sır Türk silahı, keklik gibi avlamaya başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dronların korkulu rüyası üç kıtada aynı anda sahneye çıktı! Yapay zekalı sır Türk silahı, keklik gibi avlamaya başladı

Türk savunma sanayiinin öncülerinden Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS markalarıyla, 19-22 Ocak tarihlerinde Londra'da gerçekleşecek International Armoured Vehicles (IAV) Fuarı'na katılacak. CANiK 12.7x99mm ağır makineli tüfek ailesi ve UNIROBOTICS'in yapay zeka destekli uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) TRAKON 30 zırhlı araç üreticilere güçlü birer alternatif olarak tanıtılacak.

Foto - Dronların korkulu rüyası üç kıtada aynı anda sahneye çıktı! Yapay zekalı sır Türk silahı, keklik gibi avlamaya başladı

Fuarda, dünyanın en düşük geri tepmeli ve ayarlanabilir atım hızına sahip 30x113mm VENOM LR topu profesyonellerin beğenisine sunulacak. VENOM LR, düşük enerji tüketimi ve yüksek isabet oranıyla modern zırhlı araçlar için devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor.

Foto - Dronların korkulu rüyası üç kıtada aynı anda sahneye çıktı! Yapay zekalı sır Türk silahı, keklik gibi avlamaya başladı

Ocak ayında General Dynamics üretimi yüksek patlayıcılı mühimmatlar ile önemli atış demoları gerçekleştiren Grup, ayrıca CANiK 12.7x99mm ağır makineli tüfek ailesi ve UNIROBOTICS'in yapay zeka destekli uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) TRAKON 30 zırhlı araç üreticilere güçlü birer alternatif olarak tanıtılacak.

Foto - Dronların korkulu rüyası üç kıtada aynı anda sahneye çıktı! Yapay zekalı sır Türk silahı, keklik gibi avlamaya başladı

Bu etkinlikle eş zamanlı olarak yine 19-22 Ocak'ta Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek DIMDEX 2026 fuarında ise grup şirketlerinden UNIROBOTICS; Barzan Holdings ve Fincantieri ile yürütülen stratejik sınır güvenliği çözümleriyle yer alacak. Dronlara karşı geliştirdiği sistemlerin sergileneceği fuardan siparişler ile dönülmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Foto - Dronların korkulu rüyası üç kıtada aynı anda sahneye çıktı! Yapay zekalı sır Türk silahı, keklik gibi avlamaya başladı

Grubun 'amiral gemisi' CANiK, 20-23 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek dünyanın en büyük atıcılık ve avcılık fuarında yer alacak. CANiK, fuarda global pazarda ses getirecek stratejik ürün lansmanlarını gerçekleştirecek. Bu kapsamda, ABD'nin önemli üreticilerinden Radian ile birlikte geliştirilen silahın tanıtımı yapılacak. Fuarda toplam 40.000 adetlik siparişe imza atılması hedefleniyor. Söz konusu ürün, Grubun ABD'deki CANiK USA tesisinde üretilecek.

