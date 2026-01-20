Dronların korkulu rüyası üç kıtada aynı anda sahneye çıktı! Yapay zekalı sır Türk silahı, keklik gibi avlamaya başladı
Türk savunma sanayiinin öncülerinden Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS markalarıyla, 19-22 Ocak tarihlerinde Londra'da gerçekleşecek International Armoured Vehicles (IAV) Fuarı'na katılacak. CANiK 12.7x99mm ağır makineli tüfek ailesi ve UNIROBOTICS'in yapay zeka destekli uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) TRAKON 30 zırhlı araç üreticilere güçlü birer alternatif olarak tanıtılacak.