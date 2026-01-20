Afganistan’da Uygur Türklerinin mekanı bombalanmıştı! Saldırıyı o alçaklar üstlendi…
Afganistan'ın başkenti Kabil'den dün kötü bir haber geldi.
Kabil'in Yeni Şehir (Şehr-i Nev) bölgesinde meydana gelen patlamada bir restoran hedef alındı.
Çin yemekleri satan restoran Uygur Türkleri tarafından işletiliyordu. Restoranın iki sahibinin Uygur asıllı Çin vatandaşı Abdulmecid ve Afgan vatandaşı Abdulcabbar Mahmud olduğu belirtildi.
Kabil polis sözcüsü Halid Zadran, yaptığı açıklamada, saldırıda biri Uygur asıllı bir Çin vatandaşı ve 6'sı Afgan vatandaşı olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.
Saldırıyı hain terör örgütü DEAŞ üstlendi.
MepaNews'in aktardığına göre, örgüt tarafından sosyal medya ağları üzerinden yapılan açıklamada saldırının bir canlı bomba tarafından düzenlendiği ifade edildi.
