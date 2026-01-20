Son yılın istatistikleri belli oldu: Vatandaştan konuta hücum

İLK EL KONUT SATIŞLARI YÜKSELDİ: İlk el konut satış sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 artarak 96 bin 690'a ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı, yüzde 38 oldu. İlk el konut satışları 2025'in ocak-aralık döneminde ise yıllık bazda yüzde 11,6 artarak 540 bin 786 olarak gerçekleşti. Geçen yıl toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı ise yüzde 32 oldu. İkinci el konut satış sayısı ise geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 158 bin 87 oldu. İkinci el konut satışları, 2025 yılının ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 artışla 1 milyon 148 bin 124 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artarak 225 bin 628 oldu. Ocak-aralık 2025 döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 10,1 artarak, 1 milyon 452 bin 242 olarak kayıtlara geçti.