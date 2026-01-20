ABD’den gazı aldıkça alan Pehlevi’den Hamaney’i küplere bindirecek mesaj
ABD ile gizli görüşme yaptığı ortaya çıkan Devrik İran İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu Rıza Pehlevi'den dikkat çeken bir mesaj geldi.
ABD ile gizlice görüştüğü ortaya çıkan Pehlevi, İran lideri Ali Hamaney'e seslenerek onu ülkedeki "işgalci rejimin" başında bulunan İran karşıtı bir suçlu olarak nitelendirdi ve İranlıları yeni bir sokak protestoları dalgasına hazırlanmaya çağırdı.
Pehlevi, X'te yazdığı mesajda, "Siz, rejiminiz ve tüm ajanlarınız, istisnasız olarak dökülen her damla kandan sorumlu tutulacaksınız" dedi. Sözlerine şöyle devam etti: "Nazi suçluları Nürnberg'de yargılanıp cezalandırıldığı gibi, siz ve suç ortaklarınız da İran halkının mahkemesinde yargılanıp cezalandırılacaksınız" dedi.
Pehlevi, İranlılara yalnız olmadıklarını ve direnişlerinin tarihi değiştirdiğini söyledi; ayrıca İslam Cumhuriyeti'nin parçalanmaya başladığını ve gücünün zayıfladığını da sözlerine ekledi. İranlılara birlik ve cesarete olan inançlarını korumaları çağrısında bulunan konuşmacı, öldürülenler için duyulan üzüntünün Hamaney'e ve onun yerli ve yabancı müttefiklerine karşı kararlılığa dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.
Pehlevi, destekçilerini, Tahran'ı ele geçirme ve İran'ı geri alma girişimini de içeren, "her zamankinden daha geniş, daha güçlü, daha kararlı" bir sokak dönüşüne hazır olmaya çağırdı ve konuşmasını "Yaşasın İran!" sloganıyla sonlandırdı.
