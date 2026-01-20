  • İSTANBUL
ABD’den gazı aldıkça alan Pehlevi’den Hamaney’i küplere bindirecek mesaj
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD’den gazı aldıkça alan Pehlevi’den Hamaney’i küplere bindirecek mesaj

ABD ile gizli görüşme yaptığı ortaya çıkan Devrik İran İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu Rıza Pehlevi'den dikkat çeken bir mesaj geldi.

1
#1
Foto - ABD’den gazı aldıkça alan Pehlevi’den Hamaney’i küplere bindirecek mesaj

ABD ile gizlice görüştüğü ortaya çıkan Pehlevi, İran lideri Ali Hamaney'e seslenerek onu ülkedeki "işgalci rejimin" başında bulunan İran karşıtı bir suçlu olarak nitelendirdi ve İranlıları yeni bir sokak protestoları dalgasına hazırlanmaya çağırdı.

#2
Foto - ABD’den gazı aldıkça alan Pehlevi’den Hamaney’i küplere bindirecek mesaj

Pehlevi, X'te yazdığı mesajda, "Siz, rejiminiz ve tüm ajanlarınız, istisnasız olarak dökülen her damla kandan sorumlu tutulacaksınız" dedi. Sözlerine şöyle devam etti: "Nazi suçluları Nürnberg'de yargılanıp cezalandırıldığı gibi, siz ve suç ortaklarınız da İran halkının mahkemesinde yargılanıp cezalandırılacaksınız" dedi.

#3
Foto - ABD’den gazı aldıkça alan Pehlevi’den Hamaney’i küplere bindirecek mesaj

Pehlevi, İranlılara yalnız olmadıklarını ve direnişlerinin tarihi değiştirdiğini söyledi; ayrıca İslam Cumhuriyeti'nin parçalanmaya başladığını ve gücünün zayıfladığını da sözlerine ekledi. İranlılara birlik ve cesarete olan inançlarını korumaları çağrısında bulunan konuşmacı, öldürülenler için duyulan üzüntünün Hamaney'e ve onun yerli ve yabancı müttefiklerine karşı kararlılığa dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

#4
Foto - ABD’den gazı aldıkça alan Pehlevi’den Hamaney’i küplere bindirecek mesaj

Pehlevi, destekçilerini, Tahran'ı ele geçirme ve İran'ı geri alma girişimini de içeren, "her zamankinden daha geniş, daha güçlü, daha kararlı" bir sokak dönüşüne hazır olmaya çağırdı ve konuşmasını "Yaşasın İran!" sloganıyla sonlandırdı.

#5
Foto - ABD’den gazı aldıkça alan Pehlevi’den Hamaney’i küplere bindirecek mesaj

