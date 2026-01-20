Böyle anne olmaz olsun! Rezilliğe 7 yaşındaki kızıyla birlikte imza attı
Esenyurt'ta N.G. isimli kadının yaptıkları ağızları açık bıraktı. Kadının, rezilliklerini gerçekleştirirken 7 yaşındaki kızı M.Ç'yi de yanında götürdüğü tespit edildi.
Edinilen bilgilere göre, iki adresten hırsızlık yapan N.G. (25) Büyükçekmece'de hırsızlık için girdiği evden çıkarken suçüstü yakalandı. Güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden kimliği tespit edilen şüphelinin, teknik ve fiziki takip sırasında Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'ndeki bir eve hırsızlık için girdiği anlaşıldı. Ayrıca şüphelinin hırsızlık eylemlerini gerçekleştirirken 7 yaşındaki kızı M.Ç'yi de yanında götürdüğü tespit edildi.
Çeşitli suçlardan daha önce 76 kaydı bulunan N.G. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.Ç. ise şüphelinin avukatına teslim edildi. Şüphelinin kızıyla hırsızlık sonrası siteden çıkması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
