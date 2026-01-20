  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Böyle anne olmaz olsun! Rezilliğe 7 yaşındaki kızıyla birlikte imza attı
Haber Merkezi

Böyle anne olmaz olsun! Rezilliğe 7 yaşındaki kızıyla birlikte imza attı

Esenyurt'ta N.G. isimli kadının yaptıkları ağızları açık bıraktı. Kadının, rezilliklerini gerçekleştirirken 7 yaşındaki kızı M.Ç'yi de yanında götürdüğü tespit edildi.

Foto - Böyle anne olmaz olsun! Rezilliğe 7 yaşındaki kızıyla birlikte imza attı

Edinilen bilgilere göre, iki adresten hırsızlık yapan N.G. (25) Büyükçekmece'de hırsızlık için girdiği evden çıkarken suçüstü yakalandı. Güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden kimliği tespit edilen şüphelinin, teknik ve fiziki takip sırasında Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'ndeki bir eve hırsızlık için girdiği anlaşıldı. Ayrıca şüphelinin hırsızlık eylemlerini gerçekleştirirken 7 yaşındaki kızı M.Ç'yi de yanında götürdüğü tespit edildi.

Foto - Böyle anne olmaz olsun! Rezilliğe 7 yaşındaki kızıyla birlikte imza attı

Çeşitli suçlardan daha önce 76 kaydı bulunan N.G. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.Ç. ise şüphelinin avukatına teslim edildi. Şüphelinin kızıyla hırsızlık sonrası siteden çıkması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

