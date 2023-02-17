2023-02-17 07:50:45 ‘Yalancı Oğuzhan Uğur’dan büyük itiraf! Önce yalanı yaydı şimdi günah çıkartıyor
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası binlerce insan enkaz altında hayata tutunmaya çalışırken sosyal medyada asılsız çağrıların yayılmasına sebep olan Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Oğuzhan Uğur, durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek binlerce sahte ihbar aldıklarını kaydetti. Kullanıcılar Uğur'un skandal açıklamalarına, "Binlerce sahte ihbar "yaydınız" şimdi günah çıkartır gibi sahte ihbar almışız diyorsunuz. Oysa milletin ilk günden bu zamana kadar olan uyarılarını saf kötülük diye paylaştınız. yazık" diyerek tepki gösterdi.