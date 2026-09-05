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ABD ordusunda İran savaşı soruşturması! 50 askere yalan makinesi testi

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ABD ordusunda İran savaşı soruşturması! 50 askere yalan makinesi testi

ABD ordusunda İran savaşı sırasında kritik mühimmat stoklarının azaldığına ilişkin gizli bilgilerin basına sızdırılması üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. ABD Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde görev yapan yaklaşık 50 askeri personelin yalan makinesi testine tabi tutulduğu belirtilirken, soruşturmacıların sızıntının arkasında yabancı bir istihbarat servisi adına çalışan bir kişinin bulunabileceği ihtimalini de değerlendirdiği aktarıldı.

#1
Foto - ABD ordusunda İran savaşı soruşturması! 50 askere yalan makinesi testi

İran savaşı sırasında ABD'nin mühimmat stoklarının durumuna ilişkin bilgilerin basına yansıması Amerikan ordusunu harekete geçirdi. New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde kapsamlı bir sızıntı soruşturması yürütülüyor. Soruşturmanın odağında, savaş sırasında ABD ordusunun bazı kritik mühimmat stoklarının önemli ölçüde gerilediğine ilişkin hassas bilgilerin basına nasıl ulaştığı bulunuyor.

#2
Foto - ABD ordusunda İran savaşı soruşturması! 50 askere yalan makinesi testi

50 ASKER YALAN MAKİNESİNE SOKULDU Soruşturmanın dikkat çeken boyutunu ise yalan makinesi testleri oluşturdu. New York Times, Genelkurmay Başkanlığında görev yapan yaklaşık 50 askeri personelin poligraf testine tabi tutulduğunu aktardı. CBS News'un haberine göre testlerden geçirilenler arasında bazı üst düzey askeri yetkililer de bulunuyor. Yetkililere, gelişmiş Amerikan silah sistemlerine ait hassas stok bilgilerinin basına sızdırılmasıyla bağlantılarının bulunup bulunmadığına yönelik sorular yöneltildi. Bu kadar fazla askeri yetkilinin aynı soruşturma kapsamında yalan makinesi testinden geçirilmesinin oldukça sıra dışı bir uygulama olduğu belirtildi.

#3
Foto - ABD ordusunda İran savaşı soruşturması! 50 askere yalan makinesi testi

SORUŞTURMA CENTCOM'A KADAR UZANDI Soruşturmanın yalnızca Pentagon ve Genelkurmay Başkanlığıyla sınırlı kalmadığı aktarıldı. ABD Merkez Komutanlığında (CENTCOM) görev yapan bazı isimlerin yanı sıra diğer muharip komutanlıklardaki personelin de inceleme kapsamına alındığı bildirildi. Böylece İran savaşı sırasında mühimmat stoklarına ilişkin hassas bilgilerin kim veya kimler tarafından basına aktarıldığının belirlenmesi için soruşturmanın ordunun farklı kademelerine yayıldığı ortaya çıktı.

#4
Foto - ABD ordusunda İran savaşı soruşturması! 50 askere yalan makinesi testi

TRUMP SIZINTIYA ÖFKELENDİ Haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump da mühimmat stoklarına ilişkin bilgilerin basına sızdırılmasına sert tepki gösterdi. Trump'ın özellikle savaş sırasında Amerikan ordusunun kritik mühimmat kapasitesine ilişkin bilgilerin kamuoyuna yansımasından rahatsız olduğu aktarıldı.

#5
Foto - ABD ordusunda İran savaşı soruşturması! 50 askere yalan makinesi testi

YABANCI İSTİHBARAT ŞÜPHESİ Soruşturmadaki en çarpıcı ayrıntılardan biri ise olası yabancı istihbarat bağlantısı oldu. Soruşturmacıların, ordunun içerisindeki bir kişinin yabancı bir istihbarat servisi adına faaliyet göstermiş olabileceği ihtimalini de değerlendirdiği kaydedildi. Ancak şu ana kadar bu ihtimali doğrulayan bir bulgunun kamuoyuna açıklandığına ilişkin bilgi bulunmuyor. Yalan makinesi testlerine giren personelden hiçbirinin basına bilgi sızdırıp sızdırmadıklarının belirlenmesine yönelik sorularda testi geçemediğinin tespit edilmediği de aktarıldı. ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in ise yalan makinesi testine tabi tutulmadığı bildirildi.

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