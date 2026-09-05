ABD ordusunda İran savaşı soruşturması! 50 askere yalan makinesi testi
ABD ordusunda İran savaşı sırasında kritik mühimmat stoklarının azaldığına ilişkin gizli bilgilerin basına sızdırılması üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. ABD Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde görev yapan yaklaşık 50 askeri personelin yalan makinesi testine tabi tutulduğu belirtilirken, soruşturmacıların sızıntının arkasında yabancı bir istihbarat servisi adına çalışan bir kişinin bulunabileceği ihtimalini de değerlendirdiği aktarıldı.