ABD ordusunda İran savaşı soruşturması! 50 askere yalan makinesi testi

YABANCI İSTİHBARAT ŞÜPHESİ Soruşturmadaki en çarpıcı ayrıntılardan biri ise olası yabancı istihbarat bağlantısı oldu. Soruşturmacıların, ordunun içerisindeki bir kişinin yabancı bir istihbarat servisi adına faaliyet göstermiş olabileceği ihtimalini de değerlendirdiği kaydedildi. Ancak şu ana kadar bu ihtimali doğrulayan bir bulgunun kamuoyuna açıklandığına ilişkin bilgi bulunmuyor. Yalan makinesi testlerine giren personelden hiçbirinin basına bilgi sızdırıp sızdırmadıklarının belirlenmesine yönelik sorularda testi geçemediğinin tespit edilmediği de aktarıldı. ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in ise yalan makinesi testine tabi tutulmadığı bildirildi.