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Herkes şaşkın! Türkiye’yi ayağa kaldıran Kahramanmaraş okul saldırısı davasında tahliye kararı

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Herkes şaşkın! Türkiye’yi ayağa kaldıran Kahramanmaraş okul saldırısı davasında tahliye kararı

Kahramanmaraş'ta öğrenci İsa Aras Mersinli'nin Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği ve öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin hayatına kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin açılan davanın Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşması sona erdi. Mahkeme, tutuklu anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine, baba Uğur Mersinli'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 4 Aralık 2026 tarihine erteledi.

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Foto - Herkes şaşkın! Türkiye’yi ayağa kaldıran Kahramanmaraş okul saldırısı davasında tahliye kararı

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları, TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu üyeleri AK Parti milletvekilleri İrfan Karatutlu ve İsa Mesih Şahin ile İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar hazır bulundu. Duruşmaya aileler, kaybettikleri yakınlarının fotoğrafının yer aldığı tişörtleri giyerek katıldı.

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Foto - Herkes şaşkın! Türkiye’yi ayağa kaldıran Kahramanmaraş okul saldırısı davasında tahliye kararı

Tutuklu sanık anne Peyman Pınar Mersinli savunmasında, "Beni bir cani annesi olarak görüyorlar, ne diyeceğimi bilmiyorum." dedi. Mahkeme başkanının "Psikolojik sorunları olduğunu fark ettin mi?" sorusuna anne Mersinli, "Evet ama bu kadar ileri derece bir şey beklemiyordum, olayın şokundayım. İlk defa yargılanıyorum, acı hissediyorum, ilgileri olmadığı halde iki kızım tek başlarına kaldı." ifadelerini kullandı.

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Foto - Herkes şaşkın! Türkiye’yi ayağa kaldıran Kahramanmaraş okul saldırısı davasında tahliye kararı

"Oğlumu evden çıkarken gördüm ama çantanın içinde silah olacağını nasıl düşünebilirdim?" diyen sanık, evde zaman zaman tartışma yaşandığını ancak bunun büyük bir tartışma olmadığını söyledi.

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Foto - Herkes şaşkın! Türkiye’yi ayağa kaldıran Kahramanmaraş okul saldırısı davasında tahliye kararı

Gün boyu süren savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine, baba Uğur Mersinli'nin tutukluk halinin devamına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 4 Aralık 2026 tarihine erteledi.

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Foto - Herkes şaşkın! Türkiye’yi ayağa kaldıran Kahramanmaraş okul saldırısı davasında tahliye kararı

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