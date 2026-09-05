Herkes şaşkın! Türkiye’yi ayağa kaldıran Kahramanmaraş okul saldırısı davasında tahliye kararı

Tutuklu sanık anne Peyman Pınar Mersinli savunmasında, "Beni bir cani annesi olarak görüyorlar, ne diyeceğimi bilmiyorum." dedi. Mahkeme başkanının "Psikolojik sorunları olduğunu fark ettin mi?" sorusuna anne Mersinli, "Evet ama bu kadar ileri derece bir şey beklemiyordum, olayın şokundayım. İlk defa yargılanıyorum, acı hissediyorum, ilgileri olmadığı halde iki kızım tek başlarına kaldı." ifadelerini kullandı.