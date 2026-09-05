Herkes şaşkın! Türkiye’yi ayağa kaldıran Kahramanmaraş okul saldırısı davasında tahliye kararı
Kahramanmaraş'ta öğrenci İsa Aras Mersinli'nin Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği ve öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin hayatına kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin açılan davanın Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşması sona erdi. Mahkeme, tutuklu anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine, baba Uğur Mersinli'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 4 Aralık 2026 tarihine erteledi.