Ünlü siyasetçiden şiddet görmüştü! Tekme tokat dayak yiyen eş, ilk defa konuştu

“Yaşayan, beni tabii bu konuyla ilgili yargılayanlar da oluyor. Yani ‘Niye o zaman ayrılmadın?’ İnanın içimde olmadan... Hayır, bu soruyu, bu değerlendirmeyi yapmak kimsenin hakkı değil.” diyen Şanver, sözlerini şöyle sürdürdü: “Niye ayrılmadım? E ayrılmadım, dayak mı yiyeyim yani? Ayrılmadım, şiddete mi uğrayayım? Biz öyle bir yerden bakamayız.” Şanver, ilişkinin uzunluğuna dikkat çekerek insanların dışarıdan yaptığı değerlendirmelerin yaşananları tam olarak yansıtamayacağını söyledi. “Uzun süreli bir ilişki, neredeyse pek çok evlilikten uzun süren bir ilişki. Bir sevgi bağı olmuş ki bu ilişki kurulmuş” değerlendirmesine ise Şanver, ilişkinin başındaki düşüncesinin bu yönde olduğunu ancak yaşananların kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek karşılık verdi. Şanver, ilişkisini uzun yıllar kamuoyundan uzak tutmaya çalıştığını da anlattı. “Öyle zannediyordum ama maalesef öyle olmuş olsaydı bugün benim hiçbir yerde onunla ilgili paylaştığım bir fotoğrafım yok bu 9,5 yıl içerisinde” diyen Şanver, yaklaşık iki yıl önce ikisinin kullandığı ortak Instagram hesabını da kapattığını söyledi. Şanver, “Bu kadar yıl içerisinde hiçbir yerde bir şeyini paylaşmamışım ama herkes, bazı siyasetçiler dahi zaten eşi olarak bilir” ifadelerini kullandı.