Ceza yazan polisi gözünü kırpmadan şehit etmişti! Saldırganın kimliği, ağızları açık bıraktı
İstanbul Esenyurt’ta korsan taksicilik yaparken ceza yazan trafik polisini kalleşçe katleden saldırganın kimliği emniyet camiasında şok etkisi oluşturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Esenyurt’ta korsan taksicilik yaparken ceza yazan trafik polisini kalleşçe katleden saldırganın kimliği emniyet camiasında şok etkisi oluşturdu.
Görevli polis memuru Mehmet Ali Topatan'ı sırtından vurduktan sonra aynı silahla intihar eden Ekrem A.’nın, 2026 yılında Emniyet teşkilatından emekli olmuş bir başpolis olduğu ortaya çıktı.
Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşanan trajik olayda, trafik denetimlerine takılan Ekrem A.’nın korsan taşımacılık yaptığı tespit edilmişti. Yazılan cezaya sinirlenerek meslektaşına kurşun yağdıran eski başpolisin bu vahşi hareketi, yıllarca aynı üniformayı taşıyanlar arasındaki zihniyet çürümesini gözler önüne serdi.
Olay yerinde şehit düşen Mehmet Ali Topatan’a kıyan kişinin yine bir emniyet mensubu olması acıyı katbekat artırırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma titizlikle sürdürülüyor.
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