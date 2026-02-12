Yahudiler Müslüman Kadınları hedef alıyor!
Müslümanların dağınıklığından güç bulup Gazze'de ateşkesi ihlal ederek vahşi zulmüne devam eden siyonist israil 7 Ekim 2023'ten bu yana 680'den fazla Filistinli kadını alıkoydu. HAMAS'a bağlı Esirler Medya Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana 680'den fazla Filistinli kadının alıkonulduğunu, şu an itibarıyla siyonist rejim hapishanelerinde 59 kadın esirin tutulduğunu açıkladı. Açıklamada, bu sayıya Gazze'den alıkonulan ve akıbeti hâlâ bilinmeyen kadınların dahil olmadığı vurgulandı.