SON DAKİKA
Dünya
Yahudiler Müslüman Kadınları hedef alıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yahudiler Müslüman Kadınları hedef alıyor!

Müslümanların dağınıklığından güç bulup Gazze'de ateşkesi ihlal ederek vahşi zulmüne devam eden siyonist israil 7 Ekim 2023'ten bu yana 680'den fazla Filistinli kadını alıkoydu. HAMAS'a bağlı Esirler Medya Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana 680'den fazla Filistinli kadının alıkonulduğunu, şu an itibarıyla siyonist rejim hapishanelerinde 59 kadın esirin tutulduğunu açıkladı. Açıklamada, bu sayıya Gazze'den alıkonulan ve akıbeti hâlâ bilinmeyen kadınların dahil olmadığı vurgulandı.

Foto - Yahudiler Müslüman Kadınları hedef alıyor!

Esirler arasında iki kanser hastası, çocuk yaştaki kızlar ve cezaevinde doğum yapmak zorunda bırakılan bir annenin bulunduğu belirtildi. Kadın esirlerin büyük bölümü, sosyal medya paylaşımları ve direnişe destek iddiasıyla esir alınırken, yaklaşık üçte biri herhangi bir iddianame olmaksızın "idari tutuklulukla" zindanlarda tutuluyor. Açıklamada, kadın esirlerin kötü beslenme, tıbbi ihmâl, hücre cezası, baskınlar ve mahremiyet ihlalleri gibi ağır şartlara maruz kaldığı kaydedildi.

Foto - Yahudiler Müslüman Kadınları hedef alıyor!

Gazeteci ve daha önce serbest bırakılmış kadınların yeniden esir alınmasının ise ailelere yönelik bir baskı aracı olarak kullanıldığı belirtildi. Resmi verilere göre siyonist rejim hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlerin toplam sayısı 9 bin 350'ye ulaştı. Kadınların ve çocukların esir edilmesi ise uluslararası hukuk ve insan hakları açısından ciddi bir ihlal olarak değerlendiriliyor.

Foto - Yahudiler Müslüman Kadınları hedef alıyor!

ŞEHİT SAYISI YÜKSELDİ! Gazze'de katliamın boyutu her geçen gün daha da netleşiyor. Sağlık kaynaklarının paylaştığı son verilere göre, siyonist rejimin başlattığı saldırılarda toplam şehit sayısı 72 bin 45'e yükseldi.

Foto - Yahudiler Müslüman Kadınları hedef alıyor!

Yaralı sayısı ise 171 bin 686 olarak kaydedildi. Son 24 saat içinde hastanelere 3 şehidin ve 20 yaralının ulaştığı bildirildi. Ancak enkaz altında ve sokaklarda hâlâ ulaşılamayan çok sayıda Filistinlinin bulunduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yetersiz imkânlar nedeniyle birçok noktaya erişemediği ifade ediliyor. Ateşkesin ilan edildiği 11 Ekim'den bu yana da saldırıların tamamen durmadığı görülüyor. Bu tarihten sonra şehit sayısı 591 artarken, 1578 kişi daha yaralandı. Ayrıca enkaz altından 720 naaşın çıkarıldığı bildirildi.

Foto - Yahudiler Müslüman Kadınları hedef alıyor!

Bu rakamlar, Gazze'de yürütülen saldırıların yalnızca anlık bombardımanlarla sınırlı olmadığını, sistematik bir yıkım ve toplu cezalandırma politikası haline geldiğini gösteriyor. Şehitlerin büyük bölümünü kadınlar ve çocuklar oluştururken, altyapının hedef alınması sağlık sistemini de çökme noktasına getirdi.

Foto - Yahudiler Müslüman Kadınları hedef alıyor!

Uluslararası toplumun çağrılarına rağmen siyonist rejimin saldırılarını sürdürmesi, Gazze'deki insani trajediyi derinleştiriyor. Elektrik, su ve ilaç sıkıntısı devam ederken hastaneler kapasitesinin çok üzerinde hizmet vermeye çalışıyor. Gazze'deki tablo, modern tarihin en ağır insani yıkımlarından biri olarak kayıtlara geçiyor.

