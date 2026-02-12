Yahudiler Müslüman Kadınları hedef alıyor!

Yaralı sayısı ise 171 bin 686 olarak kaydedildi. Son 24 saat içinde hastanelere 3 şehidin ve 20 yaralının ulaştığı bildirildi. Ancak enkaz altında ve sokaklarda hâlâ ulaşılamayan çok sayıda Filistinlinin bulunduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yetersiz imkânlar nedeniyle birçok noktaya erişemediği ifade ediliyor. Ateşkesin ilan edildiği 11 Ekim'den bu yana da saldırıların tamamen durmadığı görülüyor. Bu tarihten sonra şehit sayısı 591 artarken, 1578 kişi daha yaralandı. Ayrıca enkaz altından 720 naaşın çıkarıldığı bildirildi.