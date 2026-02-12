  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
60 kilometrelik gizemli çember! O ilimizin gerçek jeolojisi gün yüzüne çıktı Coğrafi İşaret için heyecanlı bekleyiş Adana lezzetleri tescil peşinde Ağrı kesiciler tarihe karışacak! Baş ağrısını anında kesmenin doğal yolu açıklandı Meclis’teki yumruklu kavganın en net görüntüleri Sigortada dayatma dönemi bitiyor: Hasar tespitinde hak sahibine tam yetki! Petrol piyasasında ‘Umman’ bilmecesi: Brent varilin fiyatı düşüşe geçti Yılda 40 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı’nda facia yaşanmaması bir mucize Kanal İstanbul şart oldu Ticaret Bakanlığından dijital hamle!
Türkiye
6
Yeniakit Publisher
60 kilometrelik gizemli çember! O ilimizin gerçek jeolojisi gün yüzüne çıktı
DHA Giriş Tarihi:

60 kilometrelik gizemli çember! O ilimizin gerçek jeolojisi gün yüzüne çıktı

Erzurum Havzası’nın, daire biçimli volkanik yapı kaldera üzerinde geliştiği belirlendi. Dr. Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Mehmet Salih Bayraktutan, yaklaşık 60 kilometre çapındaki kalderanın Doğu Anadolu'nun en büyüğü olduğunu bildirdi.

#1
Foto - 60 kilometrelik gizemli çember! O ilimizin gerçek jeolojisi gün yüzüne çıktı

Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi kurucusu, Jeoloji Mühendisi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Salih Bayraktutan, Erzurum Havzası'nın uzun yıllar yanlış biçimde 'çek-ayır havza' olarak tanımlandığını, oysa bölgenin jeolojik gerçeklerinin bu yorumu desteklemediğini söyledi. Bayraktutan, 'sıkışma-kapanma havzası' olduğunu belirttiği Erzurum Havzası’nın oluşumunu tamamen volkanik kökenli bir kalderaya borçlu bulunduğunu ifade etti.

#2
Foto - 60 kilometrelik gizemli çember! O ilimizin gerçek jeolojisi gün yüzüne çıktı

İsmini Palandöken olarak belirledikleri kalderaya ilişkin ilk saha tespitlerinin 1985 yılında merhum Prof. Dr. Aykut Barka ile yürütülen arazi çalışmaları sırasında yapıldığını belirten Bayraktutan, “O tarihten bu yana uydu görüntüleri, uzaktan algılama verileri ve ayrıntılı arazi incelemeleri, Erzurum çevresinde büyük ölçekli bir kalderanın varlığını kesinleştirdi. Yaklaşık 6 milyon yıl yaşında, andezitik bazaltların egemen olduğu kaldera, dairesel bir yapıya sahip.

#3
Foto - 60 kilometrelik gizemli çember! O ilimizin gerçek jeolojisi gün yüzüne çıktı

İlk evrelerde lav katmanlarının havza içine doğru eğimli olduğu, merkezde ise derin bir göl ortamının geliştiği bilinmektedir. Havza kenarlarından merkeze doğru kalınlaşan sedimanların biriktiği, volkanik kökenli ince klastik malzemenin yaygın olduğu tespit edildi” diye konuştu.

#4
Foto - 60 kilometrelik gizemli çember! O ilimizin gerçek jeolojisi gün yüzüne çıktı

60 KİLOMETRE ÇAPLI Kaldera içinde gelişen sedimanter istifin, Gelinkaya Formasyonu; ince konglomera, volkanik arenit, volkan külü, pomza, perlit, obsidiyen mercekleri, gölsel kireçtaşları, fosilli kalker, linyit, diatomit ve marn gibi kayaçlardan oluştuğunu kaydeden Bayraktutan, son 100 yıl içinde çok sayıda yerli ve yabancı bilim insanının bölgede çalışmasına rağmen, Palandöken Kalderası'na hiçbir yayında yer verilmediğine dikkat çekti. Kaldera çemberinin güney, doğu, kuzey ve batı kesimlerinde iç bükey yay parçalarıyla net biçimde izlenebildiğini vurgulayan Bayraktutan, bu parçaların birleştirilmesiyle yaklaşık 60 kilometrelik tam bir kaldera çemberinin ortaya çıktığını söyledi.

#5
Foto - 60 kilometrelik gizemli çember! O ilimizin gerçek jeolojisi gün yüzüne çıktı

Yapının doğu kesiminin Dumlu fayları tarafından kısmen tahrip edildiği, Ilıca faylarının ise havzayı batı ve doğu olmak üzere iki alt havzaya ayırdığını belirten Bayraktutan, batı segmentin Daphan Düzü, doğu segmentin ise Karasu Çöküntüsü olarak tanımlandığını kaydetti. Batı ve kuzeybatı kesimlerde kaldera duvarının depremlerle büyük ölçüde yıkıldığını belirten Bayraktutan, batıdan gelen sel malzemesinin Ilıca yönünde göle taşındığını, bu malzemenin çok sayıda fan-delta ortamında üst üste birikerek Daphan Düzü'nün altyapısını oluşturduğunu ifade etti. Bayraktutan, Erzurum Havzası’nda 5-6 noktada derin sondajlar yapılması gerektiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti
Gündem

Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Adalet Bakanlığı’na ve İçişleri Bakanlığı'na yeni isimler atandı. Ada..
Kur'an Dinleten İmam ve Müezzin Sürgün Edildi! Esnaf şikayet etmişti
Gündem

Kur'an Dinleten İmam ve Müezzin Sürgün Edildi! Esnaf şikayet etmişti

Diyarbakır’daki Kurşunlu Camii’nde görevli imam ve müezzin, minareden Kur’an-ı Kerim tilaveti dinlettikleri gerekçesiyle disiplin cezası ver..
ABD'li emekli albaydan kan donduran itiraf! "İran’dan sonra sıra Türkiye’de"
Gündem

ABD'li emekli albaydan kan donduran itiraf! "İran’dan sonra sıra Türkiye’de"

ABD ordusunun tanınmış isimlerinden emekli Albay Douglas Macgregor, Orta Doğu’daki dengeleri sarsacak ve Ankara’da yankı uyandıracak skandal..
TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!
Gündem

TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya!

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına atanan yeni bakanların Meclis'teki yemin töreni yine CHP provokasyonuna dönüştü. Provokasyonun fiti..
Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu
Siyaset

Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat! CHP’li başkan Atatürkçüleri şoka soktu

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz’in makamında çekilen fotoğraf Atatürkçüleri kızdırdı.
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede
Gündem

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede

Türkiye siyasetinde ve yargı camiasında ismi en çok konuşulan figürlerden biri olan Akın Gürlek, 11 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Cumhurbaşka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23