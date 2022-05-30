Yahudi yerleşimcilerden okula taşlı saldırı! İsrail güçleri, Filistinlilere müdahale etti

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden kaynaklanan ve son dönemde şiddetini giderek artıran "Yahudi yerleşimci terörüne" karşı İsrail kamuoyunda ve uluslararası alanda da tepkiler yükseliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından kurulan Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı ve savaş suçu" olarak değerlendiriyor. Yahudi yerleşimcilerin son dönemde Filistinlilere yönelik saldırıları artarken, işgalci İsrailli yetkililer tekrarlanan bu saldırıları genellikle görmezden geliyor. Terörist İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.