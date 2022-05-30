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Dünya
5
Yahudi yerleşimcilerden okula taşlı saldırı! İsrail güçleri, Filistinlilere müdahale etti

2022-05-30 16:52:14
Yahudi yerleşimcilerden okula taşlı saldırı! İsrail güçleri, Filistinlilere müdahale etti

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi işgalciler, terörist İsrail güçlerinin gözetiminde Filistinlilere ait bir okula taşlı saldırıda bulundu.

#1
Foto - Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus şehrinin Urif köyünde bulunan bir ortaokula saldırdı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus şehrinin Urif köyünde bulunan bir ortaokula saldırdı.

#2
Foto - Taşlı saldırının ardından bölgede yaşayan Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik yaşandı.

Taşlı saldırının ardından bölgede yaşayan Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında gerginlik yaşandı.

#3
Foto - Terörist İsrail güçlerinin, Yahudi yerleşimcileri koruyarak Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, birçok öğretmen ve öğrencinin atılan gazdan etkilendiği aktarıldı.

Terörist İsrail güçlerinin, Yahudi yerleşimcileri koruyarak Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, birçok öğretmen ve öğrencinin atılan gazdan etkilendiği aktarıldı.

#4
Foto - Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden kaynaklanan ve son dönemde şiddetini giderek artıran

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden kaynaklanan ve son dönemde şiddetini giderek artıran "Yahudi yerleşimci terörüne" karşı İsrail kamuoyunda ve uluslararası alanda da tepkiler yükseliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından kurulan Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı ve savaş suçu" olarak değerlendiriyor. Yahudi yerleşimcilerin son dönemde Filistinlilere yönelik saldırıları artarken, işgalci İsrailli yetkililer tekrarlanan bu saldırıları genellikle görmezden geliyor. Terörist İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

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