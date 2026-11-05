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Yağmur yağdı megakent İstanbul yine felç oldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yağmur yağdı megakent İstanbul yine felç oldu

Sağanak yağış nedeniyle Megakent'te yağmur suları, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

#1
Foto - Yağmur yağdı megakent İstanbul yine felç oldu

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araçların yavaşlamasıyla birçok noktada trafik yoğunluğu üst seviyelere çıktı.

#2
Foto - Yağmur yağdı megakent İstanbul yine felç oldu

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde iddiaya göre İSKİ ekiplerinin kazı çalışmasının ardından gerekli tedbirler alınmadan öylece bırakılan yolda, sağanak sırasında çökme meydana geldi. Çöken yolda araçlar mahsur kaldı.

#3
Foto - Yağmur yağdı megakent İstanbul yine felç oldu

Sağanak yağış Şişli ve Beşiktaş'ta da yolları göle çevirdi. Kadırgalar Caddesi üzerinde rögar kapağının yerinden çıkması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışın hızlanması sonrası yollar göle döndü. Araçlar ve motosikletliler su içinden geçmekte zorlandı.

#4
Foto - Yağmur yağdı megakent İstanbul yine felç oldu

MAZGALI ELİYLE TEMİZLEDİ Sultangazi'de bir mazgalın tıkanması üzerine bir vatandaş, suyun tahliye edilmesini sağlamak için mazgalı eliyle temizlemeye çalıştı. O anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

#5
Foto - Yağmur yağdı megakent İstanbul yine felç oldu

Elmadağ Caddesi'nde bulunan alt geçitte yağmur suyunun birikmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Araçların tekerlek seviyesine kadar yükselen suyun içinden geçmek zorunda kalması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Belediye ekipleri ise biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

#6
Foto - Yağmur yağdı megakent İstanbul yine felç oldu

İstanbul'da gün boyunca etkili olan yağmur akşam saatlerine doğru şiddetini artırdı. Beşiktaş'ta alt geçidi su basarken, yol ise trafiğe kapatıldı.

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