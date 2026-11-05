'Bunlara güven olmaz' demiştik: Türkiye'ye gelişmiş uçakları verme planı rafa kalkabilir

Ortadoğu ve Doğu Akdeniz politikaları: Erdoğan ile Trump arasındaki doğrudan iletişim kanalı devam etse bile, Kongre'nin demokrasi, insan hakları ve Türkiye'nin bölgesel politikalarına ilişkin tutumunun iki ülke arasında yeni anlaşmazlıklar doğurabileceği belirtiliyor. Özellikle Suriye ve Doğu Akdeniz başlıklarının ilişkilerde daha fazla pazarlık ve karşılıklı taviz gerektiren bir zemine dönüşebileceği öngörülüyor.