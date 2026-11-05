Bir ilimizde yerin altına iniliyor: Bu kez petrol doğalgaz değil su aranacak
Bir ilimizde beyaz petrol olarak bilinen jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sondajı yapılacak. Sahalar ihaleye çıkarılıyor. İşte detaylar...
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Bir ilimizde beyaz petrol olarak bilinen jeotermal kaynak ve doğal mineralli su sondajı yapılacak. Sahalar ihaleye çıkarılıyor. İşte detaylar...
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Burdur İl Özel İdaresi İl Encümeni, Kemer ilçesi sınırlarındaki iki arama ruhsat sahasını 11 Kasım 2026'da ihaleye çıkarıyor. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle yapılacak.
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 4. maddesinin 2. bendindeki şartları taşıyanlar arasından seçilecek kazanana 3 yıl süreli arama ruhsatı verilecek.
N24a3-N24a4 paftalarında yer alan saha 1400 hektar büyüklüğünde ve 3274699 erişim numarasını taşıyor. Muhammen bedel 500 bin lira, yüzde 3 oranındaki geçici teminat 15 bin lira. İhale saat 15.00'te başlayacak.
N24a1 paftasındaki saha 2925,03 hektar yüzölçümüne ve 3446741 erişim numarasına sahip. Muhammen bedel 1 milyon lira, geçici teminat 30 bin lira. İhale saat 15.10'da başlayacak.
İhaleler, Bahçelievler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı No: 30'daki Burdur İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonu’nda görülecek. Talipler her saha için ayrı dosya hazırlayacak ve dosyayı 11 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar ihale komisyonuna teslim edecek. İhale dokümanı için İdareye 1600 lira yatırılacak.
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