ABD'de seçim hezimeti sonrası İran alarmı! Trump'ın savaş planı ortaya çıktı

TRUMP'IN ÖNÜNDE İKİ ZOR SEÇENEK VAR Axios'a konuşan kaynaklar, seçim sonuçlarının ardından Trump yönetiminde İran konusunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin belirsizliğin arttığını aktardı. Trump'ın eski danışmanlarından biri, ABD Başkanı'nın karşı karşıya bulunduğu siyasi tabloyu şu sözlerle değerlendirdi: "Ara seçimleri kaybetmek bir şey, ama Trump iki kez kaybetmiş gibi görünmek istemiyor." Haberde, seçim yenilgisinin ardından İran'la anlaşmaya varılması ile askeri operasyonlara yeniden başlanması seçeneklerinin Trump'ın yakın çevresinde tartışıldığı belirtildi. KATAR DEVREDE! WASHINGTON VE TAHRAN'DAN AÇIKLAMA Askeri hareketlilik ihtimali gündemdeki yerini korurken savaşın yeniden başlamasını önlemek amacıyla yürütülen diplomatik girişimler de devam ediyor. Katar'ın öncülüğünde gerçekleştirilen son temaslarda bazı başlıklarda ilerleme sağlandığı, hem Washington hem de Tahran tarafından açıklanmıştı. Ancak ABD'deki seçim sonuçlarının müzakere sürecini nasıl etkileyeceği henüz netlik kazanmadı. Arabuluculuk çalışmalarını bilen bir kaynak, seçimlerden önce Beyaz Saray'a Trump'ın yenilgi halinde nasıl davranacağının sorulduğunu, fakat kesin bir cevap alınamadığını aktardı. Bir ABD'li yetkili ise kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri cevabı şöyle anlattı: "Herkese önce seçim sonuçlarının bizim açımızdan nasıl şekilleneceğini görmek için beklediğimizi söyledik."