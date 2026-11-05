  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yağmur yağdı megakent İstanbul yine felç oldu Bir ilimizde yerin altına iniliyor: Bu kez petrol doğalgaz değil su aranacak Trump kaybetti, piyasalar coştu! Yapay zekâda yeni dönem! Artık insan gibi düşünecek, kendi taktiklerini geliştirecek ABD'de seçim hezimeti sonrası İran alarmı! Trump'ın savaş planı ortaya çıktı Emekliye 15 bin lira seyyanen zam Meclis’te Kan şekerini düşüren implant geliştirildi! Bilim insanları kamuoyuna ilan etti Burun spreyleri horlamayı azaltır mı? Neden o şekilde yaptığını böyle öngörüyor Petrol fiyatlarında düşüş durmak bilmiyor! 3 milyar 950 milyon liralık hesap trafiğine bahis operasyonu: 32 gözaltı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
ABD'de seçim hezimeti sonrası İran alarmı! Trump'ın savaş planı ortaya çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

ABD'de seçim hezimeti sonrası İran alarmı! Trump'ın savaş planı ortaya çıktı

ABD ordusunun İran'a yönelik muhtemel yeni saldırılar için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu öne sürüldü. Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre bölgeye ilave askeri güç gönderilmesi gündemde. Kongre seçimlerinde ağır yenilgi alan Donald Trump'ın nasıl bir adım atacağı belirsizliğini korurken, Başkan Yardımcısı JD Vance'in savaş konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert tepki gösterdiği aktarıldı. ABD ile İran arasında Katar öncülüğünde diplomatik temaslar sürerken Washington'dan savaş ihtimalini yeniden gündeme taşıyan haber geldi. Amerikan haber sitesi Axios, perşembe günü yayımladığı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Pentagon'un İran'a karşı askeri operasyonların yeniden başlaması ihtimaline yönelik hazırlıklarını son aşamaya getirdiğini bildirdi. Habere göre hazırlıklar arasında Orta Doğu'ya yeni askeri takviyelerin gönderilmesi de bulunuyor. Söz konusu gelişme, Cumhuriyetçilerin Kongre ara seçimlerinde Demokratlar karşısında ağır yenilgi almasının hemen ardından yaşandı.

1
#1
Foto - ABD'de seçim hezimeti sonrası İran alarmı! Trump'ın savaş planı ortaya çıktı

TRUMP'IN ÖNÜNDE İKİ ZOR SEÇENEK VAR Axios'a konuşan kaynaklar, seçim sonuçlarının ardından Trump yönetiminde İran konusunda nasıl bir yol izleneceğine ilişkin belirsizliğin arttığını aktardı. Trump'ın eski danışmanlarından biri, ABD Başkanı'nın karşı karşıya bulunduğu siyasi tabloyu şu sözlerle değerlendirdi: "Ara seçimleri kaybetmek bir şey, ama Trump iki kez kaybetmiş gibi görünmek istemiyor." Haberde, seçim yenilgisinin ardından İran'la anlaşmaya varılması ile askeri operasyonlara yeniden başlanması seçeneklerinin Trump'ın yakın çevresinde tartışıldığı belirtildi. KATAR DEVREDE! WASHINGTON VE TAHRAN'DAN AÇIKLAMA Askeri hareketlilik ihtimali gündemdeki yerini korurken savaşın yeniden başlamasını önlemek amacıyla yürütülen diplomatik girişimler de devam ediyor. Katar'ın öncülüğünde gerçekleştirilen son temaslarda bazı başlıklarda ilerleme sağlandığı, hem Washington hem de Tahran tarafından açıklanmıştı. Ancak ABD'deki seçim sonuçlarının müzakere sürecini nasıl etkileyeceği henüz netlik kazanmadı. Arabuluculuk çalışmalarını bilen bir kaynak, seçimlerden önce Beyaz Saray'a Trump'ın yenilgi halinde nasıl davranacağının sorulduğunu, fakat kesin bir cevap alınamadığını aktardı. Bir ABD'li yetkili ise kendilerine yöneltilen sorulara verdikleri cevabı şöyle anlattı: "Herkese önce seçim sonuçlarının bizim açımızdan nasıl şekilleneceğini görmek için beklediğimizi söyledik."

#2
Foto - ABD'de seçim hezimeti sonrası İran alarmı! Trump'ın savaş planı ortaya çıktı

İRAN'IN SEÇİM SEVİNCİ TRUMP'I HAREKETE GEÇİREBİLİR İranlı yetkililerin Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisini memnuniyetle karşılaması, Washington'daki tartışmaların bir başka boyutunu oluşturdu. Tahran yönetiminden gelen değerlendirmelerde seçim sonuçları, İran'ın savaşta üstünlük sağladığının göstergesi olarak yorumlandı. Axios'a konuşan diplomatlar ve Trump'ın danışmanları ise İran'ın bu sonucu bir zafer olarak öne çıkarmasının ABD Başkanı'nı yeniden askeri seçeneğe yöneltebileceği değerlendirmesinde bulundu. VANCE'TEN NETANYAHU'YA AĞIR SUÇLAMA Haberde en dikkat çekici ayrıntılardan biri de ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüş ayrılığı oldu. Axios'un bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre Vance, daha önce gerçekleştirilen özel görüşmelerde Netanyahu'yu İran konusunda "her konuda yanılmakla" suçladı. Vance'in, İsrail'in İran politikasının Washington üzerindeki etkisinden ve savaşın ABD iç siyasetinde yol açtığı sonuçlardan rahatsız olduğu aktarıldı.

#3
Foto - ABD'de seçim hezimeti sonrası İran alarmı! Trump'ın savaş planı ortaya çıktı

"KAYBETMEMİZİN NEDENİ SAVAŞ" Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinin ardından Vance, X hesabından yaptığı açıklamada savaşın siyasi sonuçlarına dikkat çekti. ABD Başkan Yardımcısı şu ifadeleri kullandı: "Kaybetmemizin nedeni savaş. Başkan da dün gece bunu doğruladı. Buna değdiğini ve Senatoyu önümüzdeki altı yıl boyunca kaybetmenin kabul edilebilir bir bedel olduğunu savunmak istiyorsanız buyurun, savunun. Ama neden kaybettiğimizi herkes biliyor. Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğimize ilişkin dürüst bir tartışma buradan başlamalı." Vance ayrıca ABD'nin İsrail'le ilişkisinin Cumhuriyetçiler açısından ciddi bir siyasi yük oluşturduğunu belirtti. Trump da çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarının yükseldiğini ifade ederek Vance'in değerlendirmesinin "büyük ölçüde doğru" olduğunu söyledi. BEYAZ SARAY'DA SAVAŞ AYRILIĞI Axios'un aktardığına göre Vance, son aylarda Trump yönetimi içerisinde İran'la anlaşmaya varılmasını savunan isimlerin başında yer aldı. Vance'in savaşın Amerikan kamuoyunda ciddi tepki topladığı ve Cumhuriyetçilerin seçimleri kaybetmesine neden olabileceği yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi. Trump'ın yakın çevresindeki birçok üst düzey yetkilinin de Vance'in yaklaşımını desteklediği aktarıldı. Ancak Trump'ın askeri operasyonları yeniden başlatma seçeneğine sıcak baktığı, hatta seçimlerden önce İran'a yeni saldırılar düzenlemeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

#4
Foto - ABD'de seçim hezimeti sonrası İran alarmı! Trump'ın savaş planı ortaya çıktı

NETANYAHU'DAN TRUMP'A SALDIRI BASKISI Axios'un haberinde, Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması için Trump üzerinde baskı kurduğu da ileri sürüldü. Böylece Washington yönetiminde diplomatik çözüm isteyenlerle askeri müdahale seçeneğini destekleyenler arasındaki görüş ayrılığı yeniden gündeme geldi. ABD ordusunun hazırlıklarını tamamlamaya yaklaşması, Katar öncülüğündeki görüşmelerin devam etmesi ve Trump'ın seçim yenilgisinin ardından vereceği karar, bölgedeki gelişmelerin seyrini belirleyecek başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

RI

İsrailzede ABD yakında feleğinide şaşırırsa şaşmam....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Kerkük’te protestolar hükümeti harekete geçirdi! Başbakan talimatı verdi
Gündem

Kerkük’te protestolar hükümeti harekete geçirdi! Başbakan talimatı verdi

Irak'ın Kerkük kentinde elektrik kesintileri, yakıt sıkıntısı ve mahalle jeneratörlerine yapılan fahiş zamlar nedeniyle düzenlenen protestol..
Altaylı arkadaşını yazdı, Ahmet şık hemen iftirayı bastı, duvara tosladı
Gündem

Altaylı arkadaşını yazdı, Ahmet şık hemen iftirayı bastı, duvara tosladı

Gazeteci Fatih Altaylı’nın köşesinde gündeme getirdiği ve TFF üyesi bir hukukçunun Tera Yatırım üzerinden batık bir şirketi halka arz etme v..
Avrupa semalarında peş peşe acil durum ilan edildi! Dört ülkede çok sayıda uçak bomba ihbarlarıyla alarma geçti!
Avrupa

Avrupa semalarında peş peşe acil durum ilan edildi! Dört ülkede çok sayıda uçak bomba ihbarlarıyla alarma geçti!

Polonya, İspanya, Bulgaristan ve İtalya'da yolcu uçaklarını hedef alan art arda bomba ihbarları Avrupa hava sahasını felç etti ve havalimanl..
İdris Günaydın Milli Eğitim Bakanına seslendi: Din Kültürü derslerini kaldırın yerine ‘...?’ dersleri koyun!
Gündem

İdris Günaydın Milli Eğitim Bakanına seslendi: Din Kültürü derslerini kaldırın yerine ‘...?’ dersleri koyun!

Akit yazarı İdris Günaydın, bugünkü köşe yazısında toplumda yaşanan ahlaki yozlaşmayı sert ifadelerle eleştirdi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgis..
33 ülke niye halka su ve yiyecek stoğu çağrısı yaptı? Dünyada büyük bir tufan mı bekleniyor?
Gündem

33 ülke niye halka su ve yiyecek stoğu çağrısı yaptı? Dünyada büyük bir tufan mı bekleniyor?

Türkiye’nin ilk strateji merkezlerinden Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün (SDE) kurucularından Alper Tan, bugünkü köşesinde 17’si Avrupa’dan 3..
Haliliye Belediyesinden Akit’e ziyaret: ‘Geleceğin mucitleri ve sporcuları Haliliye’den çıkacak’
Gündem

Haliliye Belediyesinden Akit’e ziyaret: ‘Geleceğin mucitleri ve sporcuları Haliliye’den çıkacak’

Akit Medya Grubu, Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ı ağırladı. Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23