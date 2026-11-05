ABD'de seçim hezimeti sonrası İran alarmı! Trump'ın savaş planı ortaya çıktı
ABD ordusunun İran'a yönelik muhtemel yeni saldırılar için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu öne sürüldü. Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre bölgeye ilave askeri güç gönderilmesi gündemde. Kongre seçimlerinde ağır yenilgi alan Donald Trump'ın nasıl bir adım atacağı belirsizliğini korurken, Başkan Yardımcısı JD Vance'in savaş konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert tepki gösterdiği aktarıldı. ABD ile İran arasında Katar öncülüğünde diplomatik temaslar sürerken Washington'dan savaş ihtimalini yeniden gündeme taşıyan haber geldi. Amerikan haber sitesi Axios, perşembe günü yayımladığı ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Pentagon'un İran'a karşı askeri operasyonların yeniden başlaması ihtimaline yönelik hazırlıklarını son aşamaya getirdiğini bildirdi. Habere göre hazırlıklar arasında Orta Doğu'ya yeni askeri takviyelerin gönderilmesi de bulunuyor. Söz konusu gelişme, Cumhuriyetçilerin Kongre ara seçimlerinde Demokratlar karşısında ağır yenilgi almasının hemen ardından yaşandı.