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Yaşam
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Yağmur çamur dinlemediler! Antik hikayeleri böyle dinlediler

2023-02-06 11:23:43
Yağmur çamur dinlemediler! Antik hikayeleri böyle dinlediler

Doğaseverler, hafta sonunu Efes'i tanıyarak geçirdi.

#1
Foto - Yağmur çamur dinlemediler! Antik hikayeleri böyle dinlediler

Hafta sonu rotasını antik dünyanın önemli metropollerinden Efes'e çeviren Aydınlı doğaseverler, rehber eşliğinde bölgeyi adeta yeniden keşfedip, gizemli hikayelerini dinledi.

#2
Foto - Yağmur çamur dinlemediler! Antik hikayeleri böyle dinlediler

Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) her hafta düzenledikleri gezi turlarının bu haftaki durağı Efes Antik Kenti oldu.

#3
Foto - Yağmur çamur dinlemediler! Antik hikayeleri böyle dinlediler

Kışın en kötü mevsiminde bile yüzlerce yabancının ziyaret ettiği Efes’te, Celsus Kütüphanesi, dev tiyatro yapısı, Hadrianus Tapınağı, agoraları, hamamları, aşk evi, umumi tuvaleti, caddeleri, antik limanı ve antik mezarları gezen doğaseverler, hikayelerle de binlerce yıl öncesine gitti.

#4
Foto - Yağmur çamur dinlemediler! Antik hikayeleri böyle dinlediler

Her zaman olduğu gibi doğa ve kültür gezilerinin devam edeceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, gezi ile ilgili bilgi vererek “Hava şartlarının bozukluğuna, Kuşadası’nın yanı başına kadar düşen karlara aldırış etmeden, yağmur çamur dinlemedik, antik dünyanın en önemli metropollerinden biri olan Efes coğrafyasında bir etkinlik gerçekleştirdik bu hafta.

#5
Foto - Yağmur çamur dinlemediler! Antik hikayeleri böyle dinlediler

Efes bölgesinin deneyimli rehberlerinden Hakan Bahçecioğlu’nun eşliğinde, bugüne kadar gezdiklerimizden daha farklı bir biçimde antik kentin hikayelerini dinleyerek gezdik. Kışın en kötü mevsiminde bile yüzlerce yabancının geldiği Efes’te; Celsus Kütüphanesi, dev tiyatro yapısı, Hadrianus Tapınağı, agoraları, hamamları, aşk evi, umumi tuvaleti, caddeleri, antik limanı ve antik mezarların hikayeleriyle binlerce yıl öncesine gittik.

#6
Foto - Yağmur çamur dinlemediler! Antik hikayeleri böyle dinlediler

Konumu itibariyle pek bilinmeyen, antik ismi Marnas olan Dervendere Irmağı’nın geçtiği bir vadi üzerine yapılan olağanüstü güzellikteki Polio Su Kemeri’ni hayranlıkla izledik. Akdeniz Bitki Coğrafyasının en güzel örnekleriyle bezenmiş Bülbül Dağı’nın yükseltilerinde Meryem Ana Evi’ni ziyaret ettik. Rehberimiz Hakan Bahçecioğlu’ndan bölgenin gizemli hikayelerini dinledik. Bülbül Dağı’ndan aşağıya yürüyerek Acarlar köyüne indik. Daha sonra Selçuk içindeki mahallede evlerle iç içe geçen su kemerlerini inceledik. Yakın bölgemizdeki komşumuz olan Selçuk’un dünyaca ünlü kültür varlıklarını, doğal güzelliklerini ziyaret etmenin keyfini yaşadık” dedi.

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