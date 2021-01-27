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Spor
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Yağmur altında beklediler! Mesut Özil'e büyük vefa

2021-01-27 16:30:48
Yağmur altında beklediler! Mesut Özil'e büyük vefa

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil için imza töreni düzenledi.

#1
Foto - Dünyaca ünlü yıldızın imzasını 64 kurumdan 132 gazeteci takip etti. Tören İngiltere, Almanya ve İspanya'da canlı yayınlandı.

Dünyaca ünlü yıldızın imzasını 64 kurumdan 132 gazeteci takip etti. Tören İngiltere, Almanya ve İspanya'da canlı yayınlandı.

#2
Foto - YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİLER - İmza töreni öncesinde tesise gelen Mesut Özil ise kapıda bir sürprizle karşılaştı.

YAĞMUR ALTINDA BEKLEDİLER - İmza töreni öncesinde tesise gelen Mesut Özil ise kapıda bir sürprizle karşılaştı.

#3
Foto - 2019 yılında en az 1 milyon Uygur ve diğer Müslüman azınlık nüfusun Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında tutulmasına sessiz kalmayan Özil'i kapıda Uygur Türkleri bekledi.

2019 yılında en az 1 milyon Uygur ve diğer Müslüman azınlık nüfusun Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında tutulmasına sessiz kalmayan Özil'i kapıda Uygur Türkleri bekledi.

#4
Foto - SOSYAL MEDYADAN DESTEK VERMİŞTİ - Instagram hesabından Uygur Türklerinin yanında olduğunu belirten ünlü futbolcu,

SOSYAL MEDYADAN DESTEK VERMİŞTİ - Instagram hesabından Uygur Türklerinin yanında olduğunu belirten ünlü futbolcu, "Ey Doğu Türkistan" sözleriyle başladığı iki sayfalık mesajında Sincan Özerk Bölgesi'nde bulunan Müslümanlar için sessiz kalınmaması gerektiğini ifade etmişti.

#5
Foto - Özil'in bu paylaşımı o dönemde futbol dünyasının en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

Özil'in bu paylaşımı o dönemde futbol dünyasının en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

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