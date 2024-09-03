Yağışlar başladı böyle oldu! Trabzon'da toplanıyor Bayburt'ta kurutuluyor

Yağmur çamur demeden zorlu hava şartlarında binbir emekle topladığı fındığını kurutmak için Arpalı'ya getirdiğini, söyleyen fındık üreticisi Özcan Yakup, "Bayburt da bizim, Trabzon da bizim. Burada hiç yabancılık çekmiyoruz" diyerek, "Trabzon'un Araklı ilçesinde fındık üreticiliği yapıyoruz. Malum bizim oralarda bu mevsimde havalar yağışlı oluyor. Yağmur çamur demeden fındıkları bir şekilde topluyoruz ama kurutma işinde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kurutma işi için Bayburt ilimize geliyoruz, bu iş için çok uygun bir yer. Arazi ve iklim şartları burada çok güzel. Ürünleri alıp, buraya gelip, güneşe karşı serip, kurutup, aşağı indirip, tekrar satıyoruz. Burada hiç yabancılık çekmiyoruz, kendi evimizde gibiyiz. Trabzon da bizim, Bayburt da bizim, her şey için teşekkür ederiz. Her sene geliriz, mevsim şartları uygunsa Trabzon'da kuruturuz ama tersi bir durum olur, hava yağışlı olursa -ki bazen bizim orada bir ay boyunca yağmur olabiliyor. O zaman Bayburt'a geliyoruz" ifadelerini kullandı.