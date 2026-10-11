Kendi topraklarına dahil ettiler: Almanya ve Fransa arasında harita krizi

“BU TEHDİTLER KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ” Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Emmanuel Fernandes, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videosunda söz konusu haritanın Almanya'ya ait olmayan toprakları bu ülkeye aitmiş gibi gösterdiğini dile getirdi. Fernandes, bu haritanın paylaşılmasından ötürü dehşet içinde olduğunu dile getirerek "Bu tehditler kesinlikle kabul edilemez." dedi. Bu duruma karşı kayıtsız kalamayacaklarını vurgulayan Fernandes, "Bu, bir AfD üyesinin Alsace ve Moselle'in Almanya'ya entegre edilmesi ya da Almanya tarafından ilhak edilmesi gerektiğini ilk kez öne sürüşü değil." diye konuştu.