Kendi topraklarına dahil ettiler: Almanya ve Fransa arasında harita krizi
Schengen Anlaşması'yla ulusal sınırların kalktığı masalını anlatan Avrupa kıtası, Almanya için Alternatif (AfD) Partisi yöneticisinin skandal paylaşımıyla sarsıldı. Parti yöneticisi Helmut Strauf, Fransa’nın tarihi Alsace-Moselle bölgesini, Avusturya’yı ve İsviçre’yi "Büyük Almanya" sınırları içinde gösteren işgalci bir harita yayınladı. Siyonist destekli aşırı sağın Doğu Avrupa ve Fransa'ya göz diken bu faşist hezeyanına Paris'ten sert tepkiler yükseldi.