2022-12-13 23:35:32 Yağan ilk kar ortaya kartpostallık görüntü çıkardı!
Kastamonu’nun yüksek kesimleri, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.
Kastamonu’nun yüksek kesimleri, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.
Seydiler, Ağlı, Devrekani, Pınarbaşı gibi ilçelerin yanı sıra, Daday’ın Selalmaz bölgesinde etkili olmaya başlayan kar yağışının sabah saatlerine kadar yüksek kesimlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Vatandaşlar, Kastamonu'nun yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar yağışını cep telefonları ile görüntüledi.
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