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Türkiye
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Yağan ilk kar ortaya kartpostallık görüntü çıkardı!

2022-12-13 23:35:32
Yağan ilk kar ortaya kartpostallık görüntü çıkardı!

Kastamonu’nun yüksek kesimleri, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

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Foto - Yağan ilk kar ortaya kartpostallık görüntü çıkardı!

Seydiler, Ağlı, Devrekani, Pınarbaşı gibi ilçelerin yanı sıra, Daday’ın Selalmaz bölgesinde etkili olmaya başlayan kar yağışının sabah saatlerine kadar yüksek kesimlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Foto - Yağan ilk kar ortaya kartpostallık görüntü çıkardı!

Kar yağışı ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

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Foto - Yağan ilk kar ortaya kartpostallık görüntü çıkardı!

Vatandaşlar, Kastamonu'nun yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar yağışını cep telefonları ile görüntüledi.

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