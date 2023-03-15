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Ya büyük Türkiye ya vesayet

2023-03-15 15:53:59
Ya büyük Türkiye ya vesayet

14 Mayıs'ta, sadece 13. Cumhur-başkanı ve TBMM’nin 28. Dönem milletvekilleri belirlenmeyecek. Aynı zamanda halk, ‘Büyük Türkiye’ için tercihini ortaya koyacak. Bu tercihi pratiğe dökmenin yolu ise seçmenin ‘oy’una talip ittifaklar ile adayları tanımadan geçiyor. Seçmene sunulan ile arkasında saklananı fark etmek, oy kullanacak seçmenler için her zamankinden daha büyük bir vatandaşlık görevi. Bir tarafta 20 yıldır ülkeyi büyük kalkınma ve demokrasi hamleleriyle küresel güç haline getiren Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise eski Türkiye için mücadele veren Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Millet İttifakı var. İki taraf arasındaki ‘milli’ ve ‘gayrimilli’ fark, diplomasiden ekonomiye, güvenlikten özgürlüklere her alanda ortaya konan tavırda ayan beyan kendini gösteriyor.

#1
Foto - Ya büyük Türkiye ya vesayet

TÜRKİYE’Yİ 1 ASIR GERİ GÖTÜRME VAADİ Atılım ve kalkınmada Türkiye’nin karar alma hızına hız katan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni rafa kaldırmak isteyen Millet İttifakı, önere önere Türkiye’ye bir asır kaybettiren eski sistemi dayatıyor.

#2
Foto - Ya büyük Türkiye ya vesayet

TERÖR ÖRGÜTÜ UZANTISIYLA KOL KOLA - Terör örgütü PKK, Türkiye’de bitme noktasına gelmişken Kılıçdaroğlu’nun başını çektiği ittifak, bu örgütün siyasi uzantıları ile birlikte yürüyor. Nitekim PKK’nın sözde elebaşlarından Duran Kalkan, her fırsatta Millet İttifakı’na destek mesajı verirken, terör örgütünden son destek sözde elebaşı Mustafa Karasu’dan geldi. HDP’ye seslenen Karasu, “Üzerinize düşeni yapın, AK Parti-MHP iktidarını düşürün” talimatını verdi.

#3
Foto - Ya büyük Türkiye ya vesayet

FETÖ’YE CAN SUYU: KHK’LILARA DÖNÜŞ VAADİ - 6’lı koalisyonca, OHAL ile devletten uzaklaştırılan binlerce FETÖ ve PKK iltisaklılar, KHK mağduru olarak takdim ediliyor. Onların kamuya dönüşüne kapı aralanıyor. Bu 6’lı Masa, 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala ile terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılacağı sözünü veriyor.

#4
Foto - Ya büyük Türkiye ya vesayet

FAİZCİLER VE MİLLİ PARAYA DÜŞMANLAR - Cumhur İttifakı, faizi tek haneye düşürürken, karşısında Millet İttifakı’ndaki bilişenler rantçıların daha fazla kazanması için adeta koro oldu. Milli para TL’yi öne çıkaran Kur Korumalı Mevduat Modeli de aynı şekilde bu cephe tarafından aforoza uğradı.

#5
Foto - Ya büyük Türkiye ya vesayet

YATIRIM KARŞITI VE IMF DOSTU - Cumhur İttifakı, istihdam, üretim ve yatırımlar konusunda her kolaylığı sağlarken, Millet İttifakı’nın başaktörü CHP, iş adamlarını, paralarına çökmekle tehdit ediyor. Millet İttifakı’nın ortakları IMF’yle de yeniden masaya oturma peşinde. IMF ile CHP ve İYİ Partililerin yer aldığı pazarlıklar otel lobilerine taşındı. IMF özlemi, CHP kulislerinin ilk gündemi oldu yeniden.

#6
Foto - Ya büyük Türkiye ya vesayet

TESLİMİYETÇİ DIŞ POLİTİKA İSTİYORLAR - Türkiye, son 20 yılda edilgen dış politikadan sürükleyici aktöre evrilmesine karşın, Millet İttifakı, içine kapanık dönemlerin özlemini çekiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki parmak ısırtan denge politikası, tahıl koridoru muhalefet dinlenseydi hayata geçmeyecekti.

#7
Foto - Ya büyük Türkiye ya vesayet

MİLLİ SAVUNMA SANAYİİ HEDEFLERİNDE - Savunma sanayiinde pik yapan atılım da Millet İttifakı cephesinde kıskançlıkla karşılanıyor. Bu kıskançlık Karabağ’dan Ukrayna’ya kadar birçok alanda adından söz ettiren Türk İHA/SİHA’larında kendini gösterdi.

#8
Foto - Ya büyük Türkiye ya vesayet

KARABAĞ’DA DÜŞMAN YANINDA SAF TUTTULAR - Karabağ’da 30 yıllık Ermeni işgalini sonlandıran savaşta CHP, “Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiğini” söyleyerek skandala imza attı.

#9
Foto - Ya büyük Türkiye ya vesayet

LİBYA VE SURİYE TEZKERESİNE ‘HAYIR’ DEDİLER - TSK’nın uluslararası güvenliğin tesis edilmesi amacıyla Libya’ya ve Katar’da askeri üs kurulmasına da CHP karşı çıktı. Suriye kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun askeri harekâtlarla sonlandırılmasına dönük bilinçaltı muhalefet, tezkereye HDP ile birlikte hayır denmesinde kendini gösterdi.

#10
Foto - Ya büyük Türkiye ya vesayet

TÜRKİYE’NİN AKDENİZ’DEKİ VARLIĞINDAN RAHATSIZLAR - Türkiye’yi Akdeniz’in hidrokarbon zenginliğine ortak eden Libya açılımı ve imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması da bu cepheyi rahatsız etti.

#11
Foto - Ya büyük Türkiye ya vesayet

LGBT SAPKINLIĞINI KORUMA VAADİ - Cumhur İttifakı, aileyi dinamitleme potansiyeli olan İstanbul Sözleşmesi’ni lağvetme kararı alırken, Kılıçdaroğlu, “cinsel yönelim özgürlüğü” kılıflı vaatler içeren pankartlarla LGBT sapkınlığına kol kanat geriyor. Masanın diğer ortakları ise CHP’nin bu tutumuna karşı herhangi bir eleştiride bulunmuyor.

#12
Foto - Ya büyük Türkiye ya vesayet

DEPREMİ DE İSTİSMAR ETTİLER Cumhur İttifakı, deprem mağduru 11 şehrin yeniden inşası için 1 yıl süre isterken Millet İttifakı, çadır, konteyner eleştirisi yapmaktan öteye geçemiyor.

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