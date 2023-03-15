Ya büyük Türkiye ya vesayet

14 Mayıs'ta, sadece 13. Cumhur-başkanı ve TBMM’nin 28. Dönem milletvekilleri belirlenmeyecek. Aynı zamanda halk, ‘Büyük Türkiye’ için tercihini ortaya koyacak. Bu tercihi pratiğe dökmenin yolu ise seçmenin ‘oy’una talip ittifaklar ile adayları tanımadan geçiyor. Seçmene sunulan ile arkasında saklananı fark etmek, oy kullanacak seçmenler için her zamankinden daha büyük bir vatandaşlık görevi. Bir tarafta 20 yıldır ülkeyi büyük kalkınma ve demokrasi hamleleriyle küresel güç haline getiren Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise eski Türkiye için mücadele veren Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Millet İttifakı var. İki taraf arasındaki ‘milli’ ve ‘gayrimilli’ fark, diplomasiden ekonomiye, güvenlikten özgürlüklere her alanda ortaya konan tavırda ayan beyan kendini gösteriyor.