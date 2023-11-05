Xiaomi’nin elektrikli sedanı ortaya çıktı

Bu karar, muhtemelen pratik tasarım hususları ve kullanıcı rahatlığı nedeniyle alınan bir karar. Kapı hoparlöründe belirgin olan Xiaomi logosu da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Xiaomi’nin otomotiv tutkusu 30 Mart 2021’de, akıllı telefon devinin otomotiv girişiminin ilk aşamasına 10 milyar RMB (yaklaşık 1,28 milyar Euro) tutarında devasa bir yatırım yaptığını açıklamasıyla resmi olarak kamuoyuna açıklandı. Önümüzdeki on yılda toplam 9 milyar Euro tutarında bir yatırım yapılması öngörülüyor ve bu da Xiaomi’nin otomotiv hedeflerine ciddi bağlılığının sinyalini veriyor.