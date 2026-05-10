WSJ ifşa etti: İsrail, Türkiye'nin komşusunda gizlice askeri üs inşa etti
WSJ ifşa etti: İsrail, Türkiye'nin komşusunda gizlice askeri üs inşa etti

İsrail ordusunun İran savaşında gizli askeri üs inşa ettiği ortaya çıktı. Şok gelişmeyi Wall Street Journal duyurdu. İşte detaylar...

Wall Street Journal'in cumartesi günü, aralarında ABD'li yetkililerin de bulunduğu kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail İran'a yönelik hava harekatını desteklemek için Irak'taki çöl bölgesinde gizli bir askeri karakol kurdu.

Gazeteye göre İsrail, özel kuvvetlerin konuşlandığı ve İsrail hava kuvvetleri için lojistik merkez olarak hizmet veren bu tesisi, ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşının başlamasından hemen önce ABD'nin bilgisi dahilinde inşa etti.

WSJ, üste ayrıca uçağı düşürülen herhangi bir İsrailli pilota yardım etmek üzere konumlandırılmış arama-kurtarma ekiplerinin de bulunduğunu yazdı.

Habere göre üs, Mart ayı başında Irak devlet medyasının, yerel bir çobanın bölgede helikopter hareketleri de dahil olağan dışı askeri faaliyetler bildirdiğini aktarmasının ardından ortaya çıkarılmak üzereydi.

Irak askerleri durumu araştırmak için bölgeye gönderildi, ancak İsrail güçleri, onları uzakta tutmak ve tesisin keşfedilmesini önlemek için hava saldırıları düzenledi.

Irak yönetimi daha sonra Mart ayı içinde Birleşmiş Milletler'e sunduğu bir şikayette saldırılardan ABD'yi sorumlu tuttu. Kaynak: Mepa News

Azrail

Yok edin

Cengiz selçuk

Ne İsrail ı ABD inşaa ediyor. İsrail e veriyor. Türkiye'nin bır zaman lar gaziantep te İsrail Fazla 15 savaş uçağı yakıtı tankı bulunmuştur. İncirlik üssü yıllardır İsrail kullanıyor
