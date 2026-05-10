NATO’da “kağıt kaplan” paniği! Washington masayı devirince, “Yolumuz Ankara” dediler: Türkiye merkezli yeni ordu modeli geliyor

Van Vynckt, Avrupa'nın şu anda karşı karşıya olduğu en büyük zorluğun bir yandan güvenlik ortamının kötüleşmesi, diğer yandan bunlara karşı koymak için diğer aktörlere çok bağımlı olması olduğunu söyleyerek, "Rusya, Ukrayna ile kinetik bir savaşa girmiş durumda, ancak yıllardır Avrupa ve Avrupa Birliği ile savaş eşiğine varmayan hibrid çatışma türü bir senaryoya girişiyor." dedi. NATO ile AB'nin transatlantik ilişkilerde, geçmişte de krizlerle karşılaştığını fakat bugünkü krizin özellikle daha da derin olduğunu kaydeden Van Vynckt, "ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı ve uzun menzilli füzelerin konuşlandırılması planlarını askıya alması, bu gerginliği daha da artırıyor." diye konuştu.