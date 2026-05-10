  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karakola bombalı saldırı! Bina tamamen yıkıldı, 12 polis öldü Meğer o hastalığa iyi geliyormuş! Pancar suyunu bu şekilde tüketin! Oytun Erbaş, fazlası büyük zarar diyerek uyardı: Sosyal medya ve hantavirüs açıklaması... Sakın izin vermeyin! Devlet Bahçeli destek vermişti! AK Parti kurmaylarından gündem olacak “Öcalan” açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimizin gayretleriyle 'Türkiye Yüzyılı' idealimize ulaşacağız Ayıları bal peteğindeki izler ele verdi! 21 kovan parçalandı, 1,5 milyon arı telef oldu Yaz geldi diye sevineneler dikkat: Meteorolojiden kötü haber geldi! NATO’da “kağıt kaplan” paniği! Washington masayı devirince, “Yolumuz Ankara” dediler: Türkiye merkezli yeni ordu modeli geliyor Pazarda fiyatı en çok artan ürün belli oldu: Esnaf şaşkın, vatandaş isyanda
Gündem
8
Yeniakit Publisher
NATO’da "kağıt kaplan" paniği! Washington masayı devirince, "Yolumuz Ankara" dediler: Türkiye merkezli yeni ordu modeli geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

NATO’da “kağıt kaplan” paniği! Washington masayı devirince, “Yolumuz Ankara” dediler: Türkiye merkezli yeni ordu modeli geliyor

ABD’nin NATO içindeki bağlılığının sorgulanmaya başlamasıyla sarsılan Avrupa Birliği, güvenliğini korumak için Türkiye’nin merkezinde yer aldığı "yeni bir güvenlik mimarisi" modeline yöneldi. Uluslararası uzmanlar, savaş tecrübesi olan devasa bir kara ordusuna ve Baykar gibi dünya lideri teknoloji devlerine sahip olan Türkiye’nin, Birleşik Krallık ve Ukrayna ile birlikte Avrupa’nın yeni koruma kalkanı olması gerektiğini vurguluyor. Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük tehditle karşı karşıya olan Brüksel’de, "Türkiye’siz bir savunma imkansız" farkındalığı artık en üst düzey diplomatik raporlara girmiş durumda.

1
#1
Foto - NATO’da "kağıt kaplan" paniği! Washington masayı devirince, "Yolumuz Ankara" dediler: Türkiye merkezli yeni ordu modeli geliyor

Avrupalı uzmanlar, Avrupa Birliği'nin (AB) Soğuk Savaş'tan bu yana en tehlikeli güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, AB'nin ABD'ye olan güvenlik bağımlılığını azaltmak için Türkiye gibi bölgesel güçlerle işbirliğini artırması gerektiğini söyledi. Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman'ın 9 Mayıs 1950'deki konuşmasında sunduğu ve kendi adıyla anılan barış, entegrasyon ve işbirliği planının üzerinden geçen 76 yılın ardından AB'nin, güvenlik alanında yeteri kadar gelişemediği belirtiliyor.

#2
Foto - NATO’da "kağıt kaplan" paniği! Washington masayı devirince, "Yolumuz Ankara" dediler: Türkiye merkezli yeni ordu modeli geliyor

Düşünce kuruluşu Avrupa'nın Dostları'ndan (Friends of Europe) Barış, Güvenlik ve Savunma Grubu Lideri Thomas Van Vynckt ve Uluslararası Kriz Grubu Kıdemli Analisti Marta Mucznik, yaptıkları değerlendirmelerde, AB'nin karşılaştığı güvenlik tehditleri, aşırı sağın yükselişi ve genişleme sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı. Uzmanlar, AB'nin ekonomik bir güç olmasına rağmen savunma kapasitesinde yetersiz kaldığını ve ABD güvenlik garantisinin belirsizleşmesiyle Türkiye gibi ülkelerin stratejik öneminin arttığını vurguladı.

#3
Foto - NATO’da "kağıt kaplan" paniği! Washington masayı devirince, "Yolumuz Ankara" dediler: Türkiye merkezli yeni ordu modeli geliyor

Van Vynckt, Avrupa'nın şu anda karşı karşıya olduğu en büyük zorluğun bir yandan güvenlik ortamının kötüleşmesi, diğer yandan bunlara karşı koymak için diğer aktörlere çok bağımlı olması olduğunu söyleyerek, "Rusya, Ukrayna ile kinetik bir savaşa girmiş durumda, ancak yıllardır Avrupa ve Avrupa Birliği ile savaş eşiğine varmayan hibrid çatışma türü bir senaryoya girişiyor." dedi. NATO ile AB'nin transatlantik ilişkilerde, geçmişte de krizlerle karşılaştığını fakat bugünkü krizin özellikle daha da derin olduğunu kaydeden Van Vynckt, "ABD'nin Almanya'dan asker çekme kararı ve uzun menzilli füzelerin konuşlandırılması planlarını askıya alması, bu gerginliği daha da artırıyor." diye konuştu.

#4
Foto - NATO’da "kağıt kaplan" paniği! Washington masayı devirince, "Yolumuz Ankara" dediler: Türkiye merkezli yeni ordu modeli geliyor

Van Vynckt, NATO'nun bir bütün olarak işlevinin caydırıcılık olduğunu ancak son 18 ayda bu caydırıcılık mesajının sallantılı olduğunu belirterek, "ABD Başkanı Trump'ın NATO'yu 'kağıt kaplan' olarak nitelendirdiği açıklamaları, NATO'nun güvenilirliğini ve İttifak'ın sergilediği birliği olumsuz etkiledi. Avrupalılar, güvenlik alanında ABD dışındaki seçeneklere daha fazla yöneliyor. Asıl mesele, Avrupa'nın NATO'ya bağımlı değil ortak olacak kadar güçlenip güçlenemeyeceği." değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - NATO’da "kağıt kaplan" paniği! Washington masayı devirince, "Yolumuz Ankara" dediler: Türkiye merkezli yeni ordu modeli geliyor

Van Vynckt, son altı ayda Ukrayna'nın gücünü Körfez'e kadar yayabilecek bir ülke konumuna geldiğini belirterek, Ukrayna'nın ciddi bir savaş tecrübesi kazandığını ve bunun yanı sıra Birleşik Krallık, Norveç ve Türkiye'nin de farklı alanlarda önemli askeri tecrübelere sahip olduğunu kaydetti.

#6
Foto - NATO’da "kağıt kaplan" paniği! Washington masayı devirince, "Yolumuz Ankara" dediler: Türkiye merkezli yeni ordu modeli geliyor

Ukrayna, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın merkezinde yer aldığı yenilenmiş bir Avrupa güvenlik mimarisine duyulan ihtiyacı dile getiren Van Vynckt, "Türkiye, savaş tecrübesi olan devasa bir kara ordusuna, Baykar sistemleri insansız hava araçlarına ve diğer savunma teknolojilerinde güçlü bir askeri-sanayi kapasitesine sahiptir. Türkiye, transatlantik güvenliğin temel bir direğidir ve son 12 hafta boyunca kendisini Orta Doğu ile Avrupa'nın kesiştiği noktada kilit bir aktör olarak konumlandırmıştır." ifadelerini kullandı. Mucznik, AB'nin Soğuk Savaş'tan bu yana en tehlikeli güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "AB, bu belirsiz jeo-stratejik ortama tutarlı ve kararlı bir şekilde yanıt vermek için gereken askeri ve siyasi araçlardan hala yoksun." dedi.

#7
Foto - NATO’da "kağıt kaplan" paniği! Washington masayı devirince, "Yolumuz Ankara" dediler: Türkiye merkezli yeni ordu modeli geliyor

AB'de Türkiye'nin artan stratejik önemine ilişkin farkındalığın giderek güçlendiğini belirten Mucznik, Avrupa'nın güvenlik ve savunma alanındaki ortaklıklarını çeşitlendirme ihtiyacının da her zamankinden daha fazla hissedildiğini söyledi. Mucznik, "Avrupa'nın güvenliği uzun yıllar boyunca, ABD'nin NATO'ya tam bağlılığını sürdüreceği varsayımına dayanıyordu. Bu varsayım uzun süre sorgulanmadı. Ancak özellikle Trump yönetimiyle birlikte artık bu bağlılığın eskisi kadar kesin olmadığı görülüyor. Avrupa da bu yeni gerçekliğe nasıl uyum sağlayacağını anlamaya çalışıyor." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Erçelik

Burada işinize gelmediği an mendil gibi kullanıp atacağınız lejyoner ordusu yok. Başka kapıya. Yürü git.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Suriye'de sıcak gelişme! O hain yakalandı
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! O hain yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, sıcak gelişmeyi yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamaya göre; Dera Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı Tuğgeneral..
FETÖ’nün Falcon kamuflajı deşifre oldu
Gündem

FETÖ’nün Falcon kamuflajı deşifre oldu

İzmir’de FETÖ/PDY’nin gaybubet evlerine yönelik operasyonda ele geçirilen dijital materyaller, örgütün 15 Temmuz’dan sonra da kripto haberle..
Putin 'savaş' kararını dünyaya ilan etti
Dünya

Putin 'savaş' kararını dünyaya ilan etti

Rusya lideri Vladimir Putin, "Ukrayna savaşının sonuna yaklaşıldığını düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Putin, Ukrayna Devlet Başkan Volodimi..
Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye katılmak isteyen Burcu Köksal'ı aradı! Tek cümle söyledi
Siyaset

Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye katılmak isteyen Burcu Köksal'ı aradı! Tek cümle söyledi

CHP'deki yolsuzluk, adam kayırma, ahlaksız ilişkiler ve daha birçok rezillik partilileri bıktırdı. CHP'nin önde gelen isimlerinden Afyonkara..
Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor
Gündem

Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek cezaevlerindeki rehabilite çalışmalarına ilişkin "Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede, infaz sistemimizi..
Altın madeni kana bulandı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Altın madeni kana bulandı! Çok sayıda ölü var

Doğu Afrika ülkesi Kenya’da bulunan altın madeninde meydana gelen göçükte, aralarında 10 kadının da bulunduğu 15 kişi öldü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23