NATO’da “kağıt kaplan” paniği! Washington masayı devirince, “Yolumuz Ankara” dediler: Türkiye merkezli yeni ordu modeli geliyor
ABD’nin NATO içindeki bağlılığının sorgulanmaya başlamasıyla sarsılan Avrupa Birliği, güvenliğini korumak için Türkiye’nin merkezinde yer aldığı "yeni bir güvenlik mimarisi" modeline yöneldi. Uluslararası uzmanlar, savaş tecrübesi olan devasa bir kara ordusuna ve Baykar gibi dünya lideri teknoloji devlerine sahip olan Türkiye’nin, Birleşik Krallık ve Ukrayna ile birlikte Avrupa’nın yeni koruma kalkanı olması gerektiğini vurguluyor. Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük tehditle karşı karşıya olan Brüksel’de, "Türkiye’siz bir savunma imkansız" farkındalığı artık en üst düzey diplomatik raporlara girmiş durumda.