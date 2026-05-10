Devlet Bahçeli destek vermişti! AK Parti kurmaylarından gündem olacak “Öcalan” açıklaması

Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemelerin ne zaman hayata geçirileceği konusundaki görüş ayrılığı devam ediyor. Ak Parti, PKK’nın sahada somut şekilde silah bıraktığının görülmeden herhangi bir adım atılmasına sıcak bakmazken, DEM Parti ve örgüt cephesi ise önce hukuki düzenleme yapılmasını istiyor. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti kaynakları, örgütün silah bırakma konusunda somut bir adım atmadığını savunarak bazı grupların sürece direndiğini öne sürdü. Kaynaklar, silah depolarında tahkimat yapıldığı ve bazı mağaralara silah takviyesi gerçekleştirildiği iddialarını gündeme taşıdı. Parti kurmayları, “Silah bırakmadan ihtimaller üzerine yasa çıkaramayız” değerlendirmesinde bulundu.