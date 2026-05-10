Devlet Bahçeli destek vermişti! AK Parti kurmaylarından gündem olacak "Öcalan" açıklaması
Devlet Bahçeli destek vermişti! AK Parti kurmaylarından gündem olacak "Öcalan" açıklaması

AK Parti kaynakları, Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemelerin ancak PKK’nın sahada somut şekilde silah bırakmasının ardından gündeme gelebileceğini belirtti. Partinin kurmayları, Abdullah Öcalan’a statü verilmesinin hukuken mümkün olmadığını belirtirken, İmralı’daki iletişim imkanlarının genişletilmesi, gazeteciler, akademisyenler ve toplumun farklı kesimleriyle görüşebilmesinin önünün açılması gibi ara formüllerin değerlendirildiğini ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemelerin ne zaman hayata geçirileceği konusundaki görüş ayrılığı devam ediyor. Ak Parti, PKK’nın sahada somut şekilde silah bıraktığının görülmeden herhangi bir adım atılmasına sıcak bakmazken, DEM Parti ve örgüt cephesi ise önce hukuki düzenleme yapılmasını istiyor. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti kaynakları, örgütün silah bırakma konusunda somut bir adım atmadığını savunarak bazı grupların sürece direndiğini öne sürdü. Kaynaklar, silah depolarında tahkimat yapıldığı ve bazı mağaralara silah takviyesi gerçekleştirildiği iddialarını gündeme taşıdı. Parti kurmayları, “Silah bırakmadan ihtimaller üzerine yasa çıkaramayız” değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti’nin, daha önce silah bırakan bazı örgüt mensuplarının hukuki düzenleme olmadığı için Türkiye’ye dönemediği yönündeki açıklamalarına da AK Parti’den yanıt geldi. AK Parti kaynakları, mevcut yasaların buna imkan tanıdığını belirterek, “Suça karışmamış kişiler mevcut kanunlar kapsamında Türkiye’ye dönebilir” görüşünü paylaştı.

DEM Parti’nin gündeme getirdiği ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de destek verdiği Abdullah Öcalan’a hukuki statü verilmesi önerisine AK Parti yönetimi mesafeli yaklaşıyor. Parti kaynakları, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bir kişiye özel statü tanınmasının hukuken mümkün olmadığını savunuyor.

AK Parti içinde, hukuki statü yerine bazı ara formüllerin değerlendirilebileceği belirtiliyor. Bu kapsamda Öcalan’ın İmralı’daki iletişim imkanlarının genişletilmesi, Kandil’le daha doğrudan temas kurabilmesi ve toplumun farklı kesimleriyle görüşebilmesinin önünün açılabileceği ifade ediliyor.

AK Parti kaynakları, iletişim kanallarının genişletilmesinin örgüt üzerindeki baskıyı artırabileceğini değerlendiriyor.

Yorumlar

Vay vay

Pkk silah bırakmaz bu ortamda..İran Savaşının sonucuna göre karar alacaklar..
