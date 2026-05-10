Devlet Bahçeli destek vermişti! AK Parti kurmaylarından gündem olacak “Öcalan” açıklaması
AK Parti kaynakları, Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemelerin ancak PKK’nın sahada somut şekilde silah bırakmasının ardından gündeme gelebileceğini belirtti. Partinin kurmayları, Abdullah Öcalan’a statü verilmesinin hukuken mümkün olmadığını belirtirken, İmralı’daki iletişim imkanlarının genişletilmesi, gazeteciler, akademisyenler ve toplumun farklı kesimleriyle görüşebilmesinin önünün açılması gibi ara formüllerin değerlendirildiğini ifade etti.