Karakola bombalı saldırı! Bina tamamen yıkıldı, 12 polis öldü
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Fateh Khel polis noktasına patlayıcı yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 12 polis hayatını kaybederken, 3 polis yaralandı. Saldırının ardından ağır silahlarla ateş açıldığı, polis noktasının tamamen yıkıldığı ve çevrede büyük hasar oluştuğu bildirildi. Bölgede hastanelerde acil durum ilan edilirken, Pakistan’da son dönemde terör saldırılarının arttığına dikkat çekildi.