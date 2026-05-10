  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karakola bombalı saldırı! Bina tamamen yıkıldı, 12 polis öldü Meğer o hastalığa iyi geliyormuş! Pancar suyunu bu şekilde tüketin! Oytun Erbaş, fazlası büyük zarar diyerek uyardı: Sosyal medya ve hantavirüs açıklaması... Sakın izin vermeyin! Devlet Bahçeli destek vermişti! AK Parti kurmaylarından gündem olacak “Öcalan” açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimizin gayretleriyle 'Türkiye Yüzyılı' idealimize ulaşacağız Ayıları bal peteğindeki izler ele verdi! 21 kovan parçalandı, 1,5 milyon arı telef oldu Yaz geldi diye sevineneler dikkat: Meteorolojiden kötü haber geldi! NATO’da “kağıt kaplan” paniği! Washington masayı devirince, “Yolumuz Ankara” dediler: Türkiye merkezli yeni ordu modeli geliyor Pazarda fiyatı en çok artan ürün belli oldu: Esnaf şaşkın, vatandaş isyanda
Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Oytun Erbaş, fazlası büyük zarar diyerek uyardı: Sosyal medya ve hantavirüs açıklaması... Sakın izin vermeyin!
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Oytun Erbaş, fazlası büyük zarar diyerek uyardı: Sosyal medya ve hantavirüs açıklaması... Sakın izin vermeyin!

Prof. Dr. Oytun Erbaş, önemli konuları ele alıp vatandaşlara ciddi uyarılarda bulundu. Son dönemde gündemi meşgul eden hantavirüs ve sosyal medya konularında çarpıcı sözler kullandı...

#1
Foto - Oytun Erbaş, fazlası büyük zarar diyerek uyardı: Sosyal medya ve hantavirüs açıklaması... Sakın izin vermeyin!

Prof. Dr. Oytun Erbaş, son günlerde gündeme gelen konularla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Oytun Erbaş, son günlerde gündeme gelen hantavirüsle ilgili, "İnsandan insana bulaşmıyordu. Bir tane varyantı var, o da Andes varyantı. Bunu çok duyacağınızı öğrenin. Bu And-v virüsü insandan insana bulaşıyor. Ama nasıl bulaşıyor, yakın temasla" dedi.

#2
Foto - Oytun Erbaş, fazlası büyük zarar diyerek uyardı: Sosyal medya ve hantavirüs açıklaması... Sakın izin vermeyin!

Prof. Dr. Oytun Erbaş, son günlerde gündeme gelen hantavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. TGRT Haber’de canlı yayına katılan Erbaş, virüsün varyantlarından ve bulaşma yollarından bahsetti. Erbaş, "Hantavirüs bütün dünyada normalde görülen bir virüstü. Normalde hantavirüs kemirgenlerden bulaşıyor. Fare, hamster, sincap bu farelerin tükürüğünde var. Amerika’da bu salgın nasıl oluyordu eskiden. Amerika’da bir kadın kileri süpürür, kilere bizim fare dışkısını yapmıştır. Dışkı kurumuştur, süpürürken de onu solur. Amerika’da şöyle derlerdi; kilerde fare varsa yeri ıslat kalkmasın diye. Kilerleri elektrik süpürgesiyle süpürme. Neden? Çekiyorsun virüs elektrik süpürgesinden çıkıyor. Bu kadın süpürdükten tam 25-30 gün sonra ateşle başlar, bulantı kusma ve sırt ağrısı. Asla farenjit burun akıntısı yapmaz. Direk öksürük yapar. Öksürük ikinci günde seni entübe eder. Öksürürken nefes darlığı olur ve akciğer su toplar. Kendi suyunda boğulursun. Akciğer ödemi diyoruz. Hastaların yüzde 50’si entübe olup ölürdü. İlacı yok. Sadece converesan plazma dediğimiz eskiden hantadan kurtulmuş birinin plazmasını hastaya verdik mi hastanın kurtulma ihtimali yüzde 70’lere çıkar" dedi.

#3
Foto - Oytun Erbaş, fazlası büyük zarar diyerek uyardı: Sosyal medya ve hantavirüs açıklaması... Sakın izin vermeyin!

Hantavirüsün bulaşma yollarına değinen Erbaş, "Hantavirüs normalde kimden bulaşıyor? Fareden. İnsandan insana bulaşmıyordu. Bir tane varyantı var, o da Andes varyantı. Bunu çok duyacağınızı öğrenin. Bu And-v virüsü insandan insana bulaşıyor. Ama nasıl bulaşıyor, yakın temasla. Buradaki adı, hanta değil artık, hantanın en az 50 alt tipi var. And virüs, Andes virüs. Bu yeni bir virüs. Normalde hiçbir hantta insandan insana bulaşmıyor. Ama bu And-v bulaşıyor, Andes varyantı. Onun için bunu çok duyacaksınız. Bu sene değil, seneye de duyacaksınız, öbür sene de duyacaksınız. Bu bir gün, patlayacak. Çünkü bu, 2018 yılında patladı, bir seyahat gemisinde oldu. İki tane kapma olabilir, Arjantin’den orada aralarından gezinirken farelerin ve sincapların dışkılarını mı soludular, olabilir? İki, bazen de fare geminin içine girer. O zaman gemide fare olursa, onların dışkısı-idrarından bazen de ısırıklarından da bulaşabilir. Ama bunlar gemide fare yok diyorlar. Diyorlar ki, bunlar Arjantin’den kuş gözlemi yaparken kaptı. Peki nasıl bulaşıyor, çok yakın temasta bulaşıyor. Öksürük, aksırıkla ve cinsel ilişkiyle bulaşıyor, vücut salgınından bulaşıyor" diye konuştu.

#4
Foto - Oytun Erbaş, fazlası büyük zarar diyerek uyardı: Sosyal medya ve hantavirüs açıklaması... Sakın izin vermeyin!

"Amerika’da Meriland’da askeri birliklerde aşısı denendi" Bunun yeni bir salgın olduğunu ve aşısı üzerinde daha önce çalışmalar yapıldığını söyleyen Erbaş, "Şu an vaka sıfır diyorlar. Vaka sıfırın bir özelliği, süper bulaştırıcı, hiper bulaştırıcı denen bir şey var. Normal bir salgın sırasında, bir bulaştırma olayı 8-10 kişiye yayarken, süper bulaştırıcılar 100 kişiye yayıyor. Sıkıntı şu, eğer bu insanlar süper bulaştırıcı ise o zaman yandı. Bir de virüsün inkübasyon dediğimiz, bir belirti vermeden durduğu dönem, 1 ila 6 hafta bazen 8 hafta bir süreç ve 60 güne kadar çıkabiliyor. Yeni bir virüsle karşı karşıyayız, ne halt yediğini bilmiyoruz. Ama Amerikan askerleri bunları Kuzey Amerika’da biliyordu o bölgede. Amerika’da bunun aşısı denendi, Meriland’da, askeri birliklerde. Bunun aşısının bir özelliği var, hiç iğneyi sokmadan, karşıdan tabancayla yapıyorlar, püskürtmeli. Asker kolunu açar, püskürtmeyle 0,5 milimetre basıyor, şak diye aşı içeri giriyor. Bu aşıların yayınları yapılmıştı. Bu, aslında geleceği biliniyordu. Dünyada hanta, solonum virüsü, lassa ateşi, o da farelerden bulaşır, ebola ve birkaç tane marburg gibi virüsler, bunlar Biyogüvenlik Seviyesi 4 (BSL 4) laboratuvarlarda çalışılıyordu. Hatta Çin’de bir laboratuvar 4 virüsü birbirine kenetleyip, yeni bir hibrit virüs yaptım diye yayını yaptı. Böyle bir sıkıntı oldu" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Oytun Erbaş: "Sosyal medya modern bir eroindir" Prof. Dr. Oytun Erbaş, Samsun'da ailelere sosyal medya konusunda önemli uyarılarda bulundu. Çocukların sosyal medyadan uzak tutulması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Oytun Erbaş, Samsun Canik Belediyesi tarafından düzenlenen "Konuşacak Çok Şey Var" adlı konferansta vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören programda konuşan Erbaş, ailelere çeşitli öneriler sundu. Z kuşağından örnek verirken sahneye giren bir çocukla diyalog kuran Oytun Erbaş’ın o anları renkli görüntülere sahne oldu. Yeni neslin sıkıntılı bir nesil olduğuna dikkat çeken Oytun Erbaş, "Bütün nesiller bir önceki nesilden daha zeki. Mesela burada oturanlar anneannesinden daha zeki. Ama bu değişti. Bu son kuşak, Z kuşağı, ilk defa ailesinden daha geri zekâlıdır. Bana diyorlar ki ’hocam, Z kuşağı için ne diyorsunuz?’ Z kuşağının okuldan eve kaybolmadan geliyor ya, tebrik edin. Bu çocukları aileler şöyle yaptı: ’Ben zorluk çektim, o çocuk çekmesin.’ ’Ben uyumadım, o uyusun.’ Z kuşağı çok kötü durumda. Odak problemleri var. Aileler bana soruyor: ’Hocam, çocuğumuz ne olsun?’ önce diyorum, cinsiyeti olsun. Canımızı sıkan bir kuşak. Daha da sıkıntısı, bunların çocukları ne olacak? Bunlar TikTok çekerek anne olacaklar. Korkunç. Çocuklarınızın sosyal medyası olmasına izin vermeyin. Bir çocuğun WhatsApp fotoğrafı olmayacak. Instagram’ı olmayacak. O çocukları çok zor yetiştirin. Gerçekten birçok insan gelecekte evde oturmak zorunda kalacak. İş kalmayacak" diye konuştu.

#5
Foto - Oytun Erbaş, fazlası büyük zarar diyerek uyardı: Sosyal medya ve hantavirüs açıklaması... Sakın izin vermeyin!

"Çocuğu ne kadar rezil büyütürseniz o kadar iyi adam olur diyen" Oytun Erbaş, şöyle devam etti: "Cinsel bozukluklar arttı. Kızlar kız gibi değil, erkekler erkek gibi değil. Piyasada adam yok. Bir çocuk görüyorum. Kız mı erkek mi artık ayırt edilmiyor. Çocuklarınızı Instagram’dan uzak tutun. Orası modern bir eroindir. Sosyal medyada şimdi insanlar bakıyor, adamın kocası araba almış, kocasına diyor ki ’bana da araba al.’ O yüzden insanlar evlenemiyor. O yüzden kadınlar şunu istiyor: Saçı, sakalı böyle olsun, parası olsun. Günümüzde eşler birbirini çok övüyor. ’Sen benim hayatımsın’ bilmem nesin... Sen hiçbir şey değilsin. Elin kızısın. Elin oğlusun. Bu kadar abartı nedir? Cümlelerin anlamı da kalmadı. Birbirlerine yazıyorlar; ’aşkım, bir tanem, canım.’ Eskiden insanlar birbirine ’aşkım’ derken ağızları titrerdi. Türkiye’yi kurtaracak insanlar küçük ilçelerde yetişmiş insanlardır. Bunların ailesi zengin değildir. Bu insanlar annelerinden ve babalarından çok fazla ilgi görmemişlerdir. Aslan, yavrusunu döverek severmiş. Çocuklarınızı şımartmayınız. Çocuk bir çizgi çizdiği zaman ’benim çocuğum çok zeki’ derseniz, onlara prenses derseniz o çocuklar şımarık oluyor. Şımarık olduğu zaman hiçbir şey dinlemiyor. Nasıl oluyor? İleride ilk olarak teşhirci oluyor. Sınırı yok. Bir çocuğun sınırı olmalıdır. Çocuğu soğuk odaya atın, ışığı söndürün, öyle ders çalışsın. Çocuğu ne kadar rezil büyütürseniz o kadar iyi adam olur. Çocuğunuzu esnafın yanına verin. Dükkanın önünü süpürmeyi öğrensin. Çocuklarınızı iyi mevkilere gelmesi için onlara eğitim verin ki onlar da size baksın. Çünkü Türk çocukları, ilçe çocukları diğerlerine bakar. Bazısı şunu diyor: ’Sarı öküzü sat gel.’ Bakmaz. Sizden çok paralar isterler. Bir insanın en önemli şeyi vicdanıdır. Ben bugüne kadar herkese baktım. Beş kuruş para almadım. Doktorluktan hiç para kazanmadım." İnsanların "Anadolu insanı" olarak kalmaları gerektiğine dikkat çeken Erbaş, "Profesör olduğu zaman insanlar üstten bakarlar. Kendini bir halt zannederler. Tıp profesörü oldun mu Allah, peygamber demez. O hep Latince laflardan konuşur. Topluma akıllı lazım değil. Şimdi herkes akıllı. Deli de lazım. Ben deli olmasam bugün bir öğretim üyesi bunları konuşamaz, korkar. Rektör, dekan ne der diye korkar. Benim umurumda değil. Çünkü benim bir evim yok. Bazen kaybedecek bir şeyin olmaması gerekiyor. Türkiye’yi şu anda bu hâle getiren Batılı akımlardır. Geri zekâlı akımlardır. Batı çiş kokuyor. Sokağa işiyor geri zekâlılar. Bunun nesi modernlik? Hayvan gibi bir şey. Batılılar 18 yaşında çocuğu evden atıyor. Çocuk annesini görmüyor. Anne çocuğunu görmüyor. Bizim kendi kültürümüz çok köklü ve iyi bir kültürdür. Lütfen kız çocuklarını iyi yetiştirin. Kız demek bir anne figürüdür" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye'de sıcak gelişme! O hain yakalandı
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! O hain yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, sıcak gelişmeyi yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamaya göre; Dera Hava İstihbarat Şubesi eski başkanı Tuğgeneral..
FETÖ’nün Falcon kamuflajı deşifre oldu
Gündem

FETÖ’nün Falcon kamuflajı deşifre oldu

İzmir’de FETÖ/PDY’nin gaybubet evlerine yönelik operasyonda ele geçirilen dijital materyaller, örgütün 15 Temmuz’dan sonra da kripto haberle..
Putin 'savaş' kararını dünyaya ilan etti
Dünya

Putin 'savaş' kararını dünyaya ilan etti

Rusya lideri Vladimir Putin, "Ukrayna savaşının sonuna yaklaşıldığını düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Putin, Ukrayna Devlet Başkan Volodimi..
Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye katılmak isteyen Burcu Köksal'ı aradı! Tek cümle söyledi
Siyaset

Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye katılmak isteyen Burcu Köksal'ı aradı! Tek cümle söyledi

CHP'deki yolsuzluk, adam kayırma, ahlaksız ilişkiler ve daha birçok rezillik partilileri bıktırdı. CHP'nin önde gelen isimlerinden Afyonkara..
Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor
Gündem

Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek cezaevlerindeki rehabilite çalışmalarına ilişkin "Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede, infaz sistemimizi..
Altın madeni kana bulandı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Altın madeni kana bulandı! Çok sayıda ölü var

Doğu Afrika ülkesi Kenya’da bulunan altın madeninde meydana gelen göçükte, aralarında 10 kadının da bulunduğu 15 kişi öldü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23