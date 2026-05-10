Oytun Erbaş, fazlası büyük zarar diyerek uyardı: Sosyal medya ve hantavirüs açıklaması... Sakın izin vermeyin!

"Amerika’da Meriland’da askeri birliklerde aşısı denendi" Bunun yeni bir salgın olduğunu ve aşısı üzerinde daha önce çalışmalar yapıldığını söyleyen Erbaş, "Şu an vaka sıfır diyorlar. Vaka sıfırın bir özelliği, süper bulaştırıcı, hiper bulaştırıcı denen bir şey var. Normal bir salgın sırasında, bir bulaştırma olayı 8-10 kişiye yayarken, süper bulaştırıcılar 100 kişiye yayıyor. Sıkıntı şu, eğer bu insanlar süper bulaştırıcı ise o zaman yandı. Bir de virüsün inkübasyon dediğimiz, bir belirti vermeden durduğu dönem, 1 ila 6 hafta bazen 8 hafta bir süreç ve 60 güne kadar çıkabiliyor. Yeni bir virüsle karşı karşıyayız, ne halt yediğini bilmiyoruz. Ama Amerikan askerleri bunları Kuzey Amerika’da biliyordu o bölgede. Amerika’da bunun aşısı denendi, Meriland’da, askeri birliklerde. Bunun aşısının bir özelliği var, hiç iğneyi sokmadan, karşıdan tabancayla yapıyorlar, püskürtmeli. Asker kolunu açar, püskürtmeyle 0,5 milimetre basıyor, şak diye aşı içeri giriyor. Bu aşıların yayınları yapılmıştı. Bu, aslında geleceği biliniyordu. Dünyada hanta, solonum virüsü, lassa ateşi, o da farelerden bulaşır, ebola ve birkaç tane marburg gibi virüsler, bunlar Biyogüvenlik Seviyesi 4 (BSL 4) laboratuvarlarda çalışılıyordu. Hatta Çin’de bir laboratuvar 4 virüsü birbirine kenetleyip, yeni bir hibrit virüs yaptım diye yayını yaptı. Böyle bir sıkıntı oldu" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Oytun Erbaş: "Sosyal medya modern bir eroindir" Prof. Dr. Oytun Erbaş, Samsun'da ailelere sosyal medya konusunda önemli uyarılarda bulundu. Çocukların sosyal medyadan uzak tutulması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Oytun Erbaş, Samsun Canik Belediyesi tarafından düzenlenen "Konuşacak Çok Şey Var" adlı konferansta vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören programda konuşan Erbaş, ailelere çeşitli öneriler sundu. Z kuşağından örnek verirken sahneye giren bir çocukla diyalog kuran Oytun Erbaş’ın o anları renkli görüntülere sahne oldu. Yeni neslin sıkıntılı bir nesil olduğuna dikkat çeken Oytun Erbaş, "Bütün nesiller bir önceki nesilden daha zeki. Mesela burada oturanlar anneannesinden daha zeki. Ama bu değişti. Bu son kuşak, Z kuşağı, ilk defa ailesinden daha geri zekâlıdır. Bana diyorlar ki ’hocam, Z kuşağı için ne diyorsunuz?’ Z kuşağının okuldan eve kaybolmadan geliyor ya, tebrik edin. Bu çocukları aileler şöyle yaptı: ’Ben zorluk çektim, o çocuk çekmesin.’ ’Ben uyumadım, o uyusun.’ Z kuşağı çok kötü durumda. Odak problemleri var. Aileler bana soruyor: ’Hocam, çocuğumuz ne olsun?’ önce diyorum, cinsiyeti olsun. Canımızı sıkan bir kuşak. Daha da sıkıntısı, bunların çocukları ne olacak? Bunlar TikTok çekerek anne olacaklar. Korkunç. Çocuklarınızın sosyal medyası olmasına izin vermeyin. Bir çocuğun WhatsApp fotoğrafı olmayacak. Instagram’ı olmayacak. O çocukları çok zor yetiştirin. Gerçekten birçok insan gelecekte evde oturmak zorunda kalacak. İş kalmayacak" diye konuştu.