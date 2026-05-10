Pazarda fiyatı en çok artan ürün belli oldu: Esnaf şaşkın, vatandaş isyanda
Pazarda ve markette son dönemde fiyatı hiç düşmeyen ürünlerin başında gelen domatesin bu kadar pahalı olmasının sebebi ortaya çıktı.
Semt pazarlarında bazı ürünlerin fiyatları yükseldi vatandaş adeta isyan etti. Hafta sonları kurulan pazarlarda satılan ürünler arasında en büyük artış gösteren domates oldu.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde geçtiğimiz haftalara göre büyük artış gösteren domates fiyatları, pazarda vatandaşların en çok konuştuğu konu haline geldi.
Geçtiğimiz haftalara göre büyük artış gösteren domates fiyatları, pazarda vatandaşların en çok konuştuğu konu haline geldi. Pazarda domatesin kilogram fiyatı kalite ve çeşidine göre 80 ile 150 TL arasında satışa sunulurken, vatandaşlar fiyatı yüksek buldu.
Özellikle mutfakların vazgeçilmez ürünlerinden biri olan domatesteki yükseliş hem pazarcı esnafını hem de alışveriş yapan vatandaşları zor durumda bıraktı.
Pazarcı esnafı ise fiyat artışının en önemli nedenlerinden soğuk hava ve olumsuz iklim şartları olduğunu belirtti. Soğuklardan dolayı yaşanan aksaklıkların piyasadaki ürün dengesini olumsuz etkilediğini ifade eden esnaflar, arzın azalmasıyla birlikte fiyatların kısa sürede yükseldiğini söyledi.
