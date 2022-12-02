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Teknoloji-Bilişim
12
Windows 11 güncellemesinde şaşırtan hata

2022-12-02 01:34:11
Windows 11 güncellemesinde şaşırtan hata

Microsoft'un en son çıkardığı işletim sistemi Windows 11'i güncelleyenler bu hata ile karşılaşıyor.

#1
Foto - Windows 11 güncellemesinde şaşırtan hata

Windows 11 üzerinde kişiselleştirme bölümününde temanın 'özel' olarak ayarlanması durumunda görsel bir sorunla karşılaşılıyor.

#2
Foto - Windows 11 güncellemesinde şaşırtan hata

Microsoft, Windows 11‘in son sürümünde bir hata olduğunu doğruladı.

#3
Foto - Windows 11 güncellemesinde şaşırtan hata

Bu son sorun yalnızca Kasım ayının isteğe bağlı güncelleştirmesi KB5020044‘ü yüklemiş olanları etkilerken, Windows 11 üzerinde Görev Yöneticisi’nin farklı renklerde görüntülenmesine neden oluyor.

#4
Foto - Windows 11 güncellemesinde şaşırtan hata

İlk olarak 30 Kasım’da ortaya çıkan sorundan sadece bazı kullanıcılar etkilenmiş durumda.

#5
Foto - Windows 11 güncellemesinde şaşırtan hata

Sistemin belirli bir temaya ayarlandığı durumlarda Görev Yöneticisi beklenmeyen renklerde kendisini gösterirken aynı zamanda okunamayan bir kullanıcı arabirimini görüntülüyor.

#6
Foto - Windows 11 güncellemesinde şaşırtan hata

Windows 11 üzerinde kişiselleştirme bölümününde temanın ‘özel’ olarak ayarlanması durumunda bu sorunla karşılaşılıyor.

#7
Foto - Windows 11 güncellemesinde şaşırtan hata

Koyu veya açık tema tercih edildiğinde ise bu sorunun gerçeleşmediğini söylemekte yarar var.

#8
Foto - Windows 11 güncellemesinde şaşırtan hata

Şirket bu sorunu araştırıp gelecek bir sürümde bir düzeltmenin geleceğini söyledi. Ancak bu hatadan kurtulmanın geçici bir çözümü de bulunuyor.

#9
Foto - Windows 11 güncellemesinde şaşırtan hata

Eğer özel tema kullanıyorsanız ve bu durumdan rahatsızsanız, sorun çözülene kadar koyu veya açık temalardan birini kullanarak bu hatadan uzaklaşabilirsiniz.

#10
Foto - Windows 11 güncellemesinde şaşırtan hata

Microsoft’un güncelleme programına dayanarak 13 Aralık Salı günü yapılacak olan sonraki yamada bu sorunun da çözülmesi bekleniyor. Ancak şirket henüz Windows 11‘in yeni güncellemesi için resmi bir açıklama yapmış durumda değil.

#11
Foto - Windows 11 güncellemesinde şaşırtan hata

Windows 11’in son güncellemesi Görev Yöneticisi üzerinde belli başlı sorunlara neden olsa da bazı sorunları da ortadan kaldırıyor. Bu güncelleme ile birlikte Windows 11 bazı programların yanıt vermemesi sorununu da çözüyor. O yüzden bu güncelleme görsel hatayı beraberinde getirse de oldukça önemli.

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