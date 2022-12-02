Windows 11 güncellemesinde şaşırtan hata

Windows 11’in son güncellemesi Görev Yöneticisi üzerinde belli başlı sorunlara neden olsa da bazı sorunları da ortadan kaldırıyor. Bu güncelleme ile birlikte Windows 11 bazı programların yanıt vermemesi sorununu da çözüyor. O yüzden bu güncelleme görsel hatayı beraberinde getirse de oldukça önemli.