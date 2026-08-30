Oluk oluk petrol akıyor: 'Maşallah' dedirten rakam açıklandı

Kendi gemileri ve mühendisleriyle denizlerde yürütülen çalışmalara değinen Bayraktar, şunları kaydetti: "Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda yerin altındaki doğal gazı çıkardık ve şu an Eskişehir dahil Türkiye'deki 4 milyon hanede kendi gazımızı kullanır hale geldik. 2026 yılı sonunda bu rakam 8 milyon haneye, 2028 yılında ise 16-17 milyon haneye çıkacak. Yani neredeyse hanelerimizin yüzde 80'inin ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz. Somali'de petrol arayan, Kerkük petrollerine ortak olan, Libya'da, Pakistan'da faaliyet gösterebilen mühendislerimiz ve kabiliyetimiz var."