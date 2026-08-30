Oluk oluk petrol akıyor: 'Maşallah' dedirten rakam açıklandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Gabar'da üretilen son petrol miktarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Gabar'da üretilen son petrol miktarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı organizasyonunda Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen 3. Geleneksel Aile Pikniği ve Genişletilmiş 100. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.
AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Eskişehir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen programda konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin petrol, doğal gaz ve nükleer enerji alanında hayata geçirdiği mega projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin doğal gaz altyapısında ve açık deniz aramalarında devrim niteliğinde adımlar attığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye, dünyanın etrafını neredeyse 5 kat dolaşacak kadar boru hattını yer altında inşa etti. 220 bin kilometrenin üzerinde boru hattıyla 81 ilde, 980 yerleşim yerinde artık doğal gazımız var." ifadelerini kullandı.
Kendi gemileri ve mühendisleriyle denizlerde yürütülen çalışmalara değinen Bayraktar, şunları kaydetti: "Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda yerin altındaki doğal gazı çıkardık ve şu an Eskişehir dahil Türkiye'deki 4 milyon hanede kendi gazımızı kullanır hale geldik. 2026 yılı sonunda bu rakam 8 milyon haneye, 2028 yılında ise 16-17 milyon haneye çıkacak. Yani neredeyse hanelerimizin yüzde 80'inin ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz. Somali'de petrol arayan, Kerkük petrollerine ortak olan, Libya'da, Pakistan'da faaliyet gösterebilen mühendislerimiz ve kabiliyetimiz var."
Terörden temizlenen bölgelerin Türkiye'nin üretim üssü haline geldiğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu Gabar'da gösterdik. 2021 yılı Eylül ayında Gabar'da, dağların altındaki petrolü keşfettik ve Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfini yaptık." dedi.
Bölgedeki istihdam ve üretim rakamlarını paylaşan Bayraktar, "Bugün Gabar'da günde 83 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz. Hem ithalatımızı azaltıyoruz hem de o bölgede 3 bin 500-4 bin gencimize istihdam sağladık. Terörden temizlenen bu bölgelerde artık gençlerimiz geleceğe umutla bakıyor. İnşallah terörsüz Türkiye hedefini tamamen gerçekleştirdiğimizde refahımız daha da yükselecek." değerlendirmesinde bulundu.
Nükleer enerjinin Türkiye'nin geleceği için stratejik bir zorunluluk olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "2026 yılı Türkiye'nin nükleer tarihinin 70. yılı. Dünyada 31 ülkede 400'ün üzerinde nükleer santral varken bize tehlikeli diyerek karşı çıktılar. Akkuyu'da 4 reaktörün inşası sürüyor. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde Akkuyu'dan ilk elektriği üreteceğiz ve Türkiye nükleer lige çıkan ülkelerden biri haline gelecek." dedi. Enerjideki dışa bağımlılığın bitirilmesinin ekonomik etkilerine dikkat çeken Bayraktar, "Enerjideki dışa bağımlılığı bitirdiğimizde, her yıl dışarıya ödediğimiz on milyarlarca dolar hazinemizde kalacak ve ekonomimiz çok daha güçlü hale gelecektir." diye konuştu.
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