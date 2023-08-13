WhatsApp’tan yeni güvenlik önlemi!

En çok kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, kullanıcıların karşısına her geçen farklı özelliklerle çıkıyor. Bu özelliklerden biri de geçtiğimiz günler de belli oldu. WaBetaInfo tarafından ortaya çıkan bilgilere göre platform passkey (geçiş anahtarı) adı verdiği bir özellik üzerinde çalışıyor.