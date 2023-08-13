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Teknoloji-Bilişim
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WhatsApp’tan yeni güvenlik önlemi!

2023-08-13 19:34:47
WhatsApp’tan yeni güvenlik önlemi!

Meta'nın mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılar için yeni bir güvenlik önlemi alıyor.

#1
Foto - WhatsApp’tan yeni güvenlik önlemi!

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların daha iyi bir kullanım deneyimi yaşaması için birçok yeni özellik üzerinde çalışıyor.

#2
Foto - WhatsApp’tan yeni güvenlik önlemi!

Bu özelliklerden biri de kullanıcı güvenliğini artıran yeni özellik oluyor.

#3
Foto - WhatsApp’tan yeni güvenlik önlemi!

WhatsApp, geçiş anahtarı adını verdiği güvenlik özelliğiyle karşımıza çıkıyor. Peki, bu özellik ne işe yarayacak? İşte detaylar!

#4
Foto - WhatsApp’tan yeni güvenlik önlemi!

En çok kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, kullanıcıların karşısına her geçen farklı özelliklerle çıkıyor. Bu özelliklerden biri de geçtiğimiz günler de belli oldu. WaBetaInfo tarafından ortaya çıkan bilgilere göre platform passkey (geçiş anahtarı) adı verdiği bir özellik üzerinde çalışıyor.

#5
Foto - WhatsApp’tan yeni güvenlik önlemi!

Özellikle son zamanlarda pek çok kullanıcı güvenlik konusundan yakınıyor. Bu özellik ise kullanıcıları sevindirecek nitelikte. Bilgilere göre geçiş anahtarı özelliği sayesinde hesabınızı korumanın yeni bir yolu daha ortaya çıkıyor. Ekran görüntüsüne bakıldığında da bu özelliğe dair bilgileri görmek mümkün.

#6
Foto - WhatsApp’tan yeni güvenlik önlemi!

Geçiş anahtarının etkinleştirildiği bir sayfada, “Artık parmak izinizi, yüzünüzü veya ekran kilidinizi kullanarak bir geçiş anahtarıyla sizin olup olmadığınızı doğrulayabilirsiniz.” İfadesi yer alıyor. Bilmeyenler için geçiş anahtarı, güvenli bir kimlik doğrulama sistemi oluşturmak için çalışan bir sistem.

#7
Foto - WhatsApp’tan yeni güvenlik önlemi!

Kullanıcılar geleneksel şifreler yerine normal bir şifre oluşturmak zorunda kalmadan yüz tanıma veya biyometrik bilgilerle oturum açabiliyor.

#8
Foto - WhatsApp’tan yeni güvenlik önlemi!

Bu da güvenliği daha etkili bir hale getiriyor. Kısacası WhatsApp’ın bu özelliği sayesinde kullanıcılar daha güvenli bir şekilde oturum açabilecek.

#9
Foto - WhatsApp’tan yeni güvenlik önlemi!

Söz konusu özellik hakkında WhatsApp tarafından herhangi bir bilgi gelmedi. Ancak WaBetaInfo tarafından belirtilen bilgilere göre yeni özellik henüz test aşamasında. Bununla birlikte Apple, haziran ayında iOS 17, iPadOS 17 ve macOS Sonoma’daki kullanıcılar için Apple ID hesaplarına otomatik bir geçiş anahtarı getireceğini duyurdu.

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