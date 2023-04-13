WhatsApp'tan müthiş yenilik

Yeni özellik sayesinde artık sohbet geçmişinize her iki cihazda da sorunsuz bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca söz konusu özelliğin henüz beta durumunda olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu da özelliğin bazı yönlerinin hala kullanılamadığını gösteriyor. Eşlik modu özelliğinin iOS beta test kullanıcılarına ne zaman sunulacağı hakkındaysa herhangi bir bilgi yer almıyor.