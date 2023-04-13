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Teknoloji-Bilişim
11
WhatsApp'tan müthiş yenilik

2023-04-13 03:14:18
WhatsApp'tan müthiş yenilik

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, geçtiğimiz yıl sunduğu eşlik modu özelliğini şimdi Android kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - WhatsApp'tan müthiş yenilik

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıları için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

#2
Foto - WhatsApp'tan müthiş yenilik

Uygulama, geçtiğimiz yıl “eşlik modu” adını verdiği bir özelliğiyle kullanıcı karşısına çıktı.

#3
Foto - WhatsApp'tan müthiş yenilik

Bu özellik mevcut WhatsApp hesabını başka bir telefona bağlama şansı tanıyor. Bugünkü haberlere göre WhatsApp, Android beta kullanıcılarına eşlik modu özelliğini getiriyor.

#4
Foto - WhatsApp'tan müthiş yenilik

WhatsApp, kullanıcıların hesaplarına ikinci bir telefonu bağlamasına imkân tanıyan “eşlik modu”nu geçtiğimiz yıl tanıttı.

#5
Foto - WhatsApp'tan müthiş yenilik

Bugün ortaya çıkan bilgilere göre özellik, WhatsApp 2.23.8.2 veya daha yenisine sahip tüm Android beta test kullanıcıları için kullanılabiliyor.

#6
Foto - WhatsApp'tan müthiş yenilik

Platformun sunduğu eşlik modu, çoklu cihaz desteğinin bir uzantısı olarak yer alıyor.

#7
Foto - WhatsApp'tan müthiş yenilik

Böylece kullanıcıların, kolay sohbet erişimi için WhatsApp hesabını başka bir telefona bağlamaya imkân tanıyor. Söz konusu özellik, ana cihazınızda aktif bir internet bağlantısı olmasa da çalışıyor.

#8
Foto - WhatsApp'tan müthiş yenilik

Şu andan itibaren eşlik modu Android beta kullanıcıları için mevcut durumda. İkincil bir Android cihazı bağlamanıza izin verir. Özelliği denemek için kullanıcıların ikincil Android telefonlarına WhatsApp Messenger veya Business uygulamasının beta sürümlerini indirmeleri gerekiyor.

#9
Foto - WhatsApp'tan müthiş yenilik

Bu adımı takiben, uygulamayı birincil telefonda çalıştırırken uygulamada “Bir cihazı bağla” seçeneğini seçebilirler. Bununla birlikte Ayarlar’a gidip Bağlı Cihazlar’a girebilirsiniz. İkincil telefonun ekranından bir QR kodu taramak işlemi sonrasında iki cihazı birbirine bağlamanız mümkün olacak.

#10
Foto - WhatsApp'tan müthiş yenilik

Yeni özellik sayesinde artık sohbet geçmişinize her iki cihazda da sorunsuz bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca söz konusu özelliğin henüz beta durumunda olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu da özelliğin bazı yönlerinin hala kullanılamadığını gösteriyor. Eşlik modu özelliğinin iOS beta test kullanıcılarına ne zaman sunulacağı hakkındaysa herhangi bir bilgi yer almıyor.

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