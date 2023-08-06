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Teknoloji-Bilişim
8
WhatsApp’ta e-posta devri

2023-08-06 01:14:38
WhatsApp’ta e-posta devri

WhatsApp, kullanıcı güvenliğini artırmak için e-posta adresi desteği geliyor.

#1
Foto - WhatsApp’ta e-posta devri

WhatsApp, kullanıcı güvenliğini artırmaya devam ediyor.

#2
Foto - WhatsApp’ta e-posta devri

Bir süredir iki faktörlü kimlik doğrulaması (2FA) desteğine sahip olan popüler mesajlaşma uygulaması, şimdi de e-posta kaydetme seçeneği alıyor. Böylece hesaba farklı cihazdan giriş yaparken bir katman daha eklemek mümkün olacak.

#3
Foto - WhatsApp’ta e-posta devri

WhatsApp, hesap koruması için e-posta adreslerini devreye alıyor Ortaya çıkan yeni bilgilere göre WhatsApp, hesap korumasını geliştirmek için e-posta adreslerini devreye alıyor.

#4
Foto - WhatsApp’ta e-posta devri

Android için WhatsApp beta’da görülen yeni özellik, farklı cihazdan giriş yaparken e-postaya bir güvenlik kodu göndermeyi içeriyor.

#5
Foto - WhatsApp’ta e-posta devri

WhatsApp’ın e-posta desteği eklemesinin birincil amacı güvenliği artırmak gibi görünüyor. Nasıl çalışacağı henüz belli olmasa da, iki faktörlü kimlik doğrulamadan ayrı olarak sunulması bekleniyor. Bu sayede kullanıcılar, hesaplarına ekstra bir doğrulama katmanı ekleme şansına sahip olacak.

#6
Foto - WhatsApp’ta e-posta devri

E-posta tabanlı güvenlik özelliği beta kullanıcıları için isteğe bağlı olarak sunuluyor. Yani WhatsApp’a zorunlu bir e-posta bağlamak zorunda değilsiniz. Ancak Meta’nın hesap güvenliği tehditlerine karşı ek önlemler almak istediği açıkça ortada.

#7
Foto - WhatsApp’ta e-posta devri

WhatsApp geçtiğimiz yıldan bu yana güvenlik için bir dizi yenilik aldı. Mesajlaşma platformu; yetkisiz hesap transferlerine karşı korumalar, bilgisayar korsanlığına karşı önlemler ve basitleştirilmiş doğrulama kodları gibi özellikler sağladı. Öte yandan bir süredir platformda yurt dışı aramaları şikayetleri yaşanıyor. Raporlara göre platformla ilgili bir haftada toplam 1069 şikayet geldi. Kullanıcıların olası bir dolandırıcılık durumuyla karşılaşması durumunda ise WhatsApp’ın sorumlu olduğunu belirtiyor.

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