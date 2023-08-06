WhatsApp’ta e-posta devri

WhatsApp geçtiğimiz yıldan bu yana güvenlik için bir dizi yenilik aldı. Mesajlaşma platformu; yetkisiz hesap transferlerine karşı korumalar, bilgisayar korsanlığına karşı önlemler ve basitleştirilmiş doğrulama kodları gibi özellikler sağladı. Öte yandan bir süredir platformda yurt dışı aramaları şikayetleri yaşanıyor. Raporlara göre platformla ilgili bir haftada toplam 1069 şikayet geldi. Kullanıcıların olası bir dolandırıcılık durumuyla karşılaşması durumunda ise WhatsApp’ın sorumlu olduğunu belirtiyor.