WhatsApp'ta can sıkıcı dönem sona eriyor! Böyle gizleyebilirsiniz

1 milyarı aşkın kullanıcıya sahip olan bu uygulama her geçen gün kendini yenileyerek kullanıcılarına önemli özellikler sunuyor. WhatsApp'a son yıllarda gelen özelliklerden bir tanesi de Story paylaşma oldu. O arkadaş listenizde yer alan kişilere paylaştığınız durumları göstererek etkileşim halinde kalabilirsiniz. Paylaştığınız fotoğrafları Yada videoları gizlemek istediğiniz kişileri ise manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz kişiyi gizleyerek paylaştığınız durumları görmemesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için izleyeceğiniz adımlar ise oldukça basittir. Öncelikle Whatsapp uygulamasını açınız. Daha sonra ayarlar sekmesine tıklayın.