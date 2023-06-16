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Teknoloji-Bilişim
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Whatsapp'a yeni özellik geliyor

2023-06-16 00:09:24
Whatsapp'a yeni özellik geliyor

WhatsApp, kullanıcılarının uzun zamandır beklediği özellik için sona gelindi.

#1
Foto - Whatsapp'a yeni özellik geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının uzun zamandır beklediği özelliği getirmeye hazırlanıyor.

#2
Foto - Whatsapp'a yeni özellik geliyor

Yeni özellikle birlikte, WhatsApp kullanıcıları artık tek bir telefonda birden fazla hesap kullanabilecek.

#3
Foto - Whatsapp'a yeni özellik geliyor

Meta’nın sahibi olduğu dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yenilikler gelmeye devam ediyor.

#4
Foto - Whatsapp'a yeni özellik geliyor

WhatsApp geçen günlerde telefon numaraları olmadan kullanıcıların hesaplarına erişim sağlamasına olanak sağlayan bir özellik getirmişti.

#5
Foto - Whatsapp'a yeni özellik geliyor

WhatsApp bu özelliği test etmeye başladı. Platformun test versiyonunda görüldüğü kadarıyla artık bir telefonda birden fazla WhatsApp hesabı kullanılabilecek.

#6
Foto - Whatsapp'a yeni özellik geliyor

WABetaInfo'nun haberine göre bu sistem aynı Instagram'da olduğu gibi olacak. Kullanıcılar hesaplar arasında istediği zaman değişim yapabilecek.

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