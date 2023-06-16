2023-06-16 00:09:24 Whatsapp'a yeni özellik geliyor
WhatsApp, kullanıcılarının uzun zamandır beklediği özellik için sona gelindi.
WhatsApp, kullanıcılarının uzun zamandır beklediği özellik için sona gelindi.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının uzun zamandır beklediği özelliği getirmeye hazırlanıyor.
Yeni özellikle birlikte, WhatsApp kullanıcıları artık tek bir telefonda birden fazla hesap kullanabilecek.
Meta’nın sahibi olduğu dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yenilikler gelmeye devam ediyor.
WhatsApp geçen günlerde telefon numaraları olmadan kullanıcıların hesaplarına erişim sağlamasına olanak sağlayan bir özellik getirmişti.
WhatsApp bu özelliği test etmeye başladı. Platformun test versiyonunda görüldüğü kadarıyla artık bir telefonda birden fazla WhatsApp hesabı kullanılabilecek.
WABetaInfo'nun haberine göre bu sistem aynı Instagram'da olduğu gibi olacak. Kullanıcılar hesaplar arasında istediği zaman değişim yapabilecek.
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