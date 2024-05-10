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Teknoloji-Bilişim
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Whatsapp tasarımını değiştirdi!

2024-05-10 08:49:43
Whatsapp tasarımını değiştirdi!

Mesajlaşma uygulaması Whatsapp uzun zaman sonra tasarımında değişikliğe gitmeye karar verdi. işte detaylar...

#1
Foto - Whatsapp tasarımını değiştirdi!

Yıllardır popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, aynı tasarım ile devam ediyordu.

#2
Foto - Whatsapp tasarımını değiştirdi!

Bir süredir tasarım değişiklikleri konusunda ortaya çıkan sızıntılardan sonra, sonunda firma hem iOS hem de Android uygulaması için yenilenmiş tasarımı yayınladı.

#3
Foto - Whatsapp tasarımını değiştirdi!

Bugün yayınlanan güncelleme ile birlikte artık WhatsApp’ta yeni renk seçenekleri ve birçok değişim bulunacak. İşte detaylar…

#4
Foto - Whatsapp tasarımını değiştirdi!

Uygulama ilk tanıtıldığından beri yeşil renkli logosu ile biliniyor. Bu güncelleme ile birlikte artık tamamen yeşil odaklı bir temaya geçiş yapan WhatsApp, bildirimler ve butonları da yeşil renkte göstermeye karar verdi.

#5
Foto - Whatsapp tasarımını değiştirdi!

Özellikle Android tarafındaki sekme butonlarının yer değiştirilerek iOS sürümündekine benzemesi kullanıcıların gözünden kaçmadı.

#6
Foto - Whatsapp tasarımını değiştirdi!

Artık daha düzenli ve akıcı bir görünüme kavuşan uygulama, “Daha karanlık mod” özelliğini de bu güncellemeyle duyurdu.

#7
Foto - Whatsapp tasarımını değiştirdi!

Firma tarafından yapılan duyurularla birlikte WhatsApp’ın 35 farklı renkten sonra yeni bir renk paletine geçişi onaylanmış ve yayınlanmış oldu.

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