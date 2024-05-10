2024-05-10 08:49:43 Whatsapp tasarımını değiştirdi!
Mesajlaşma uygulaması Whatsapp uzun zaman sonra tasarımında değişikliğe gitmeye karar verdi. işte detaylar...
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Mesajlaşma uygulaması Whatsapp uzun zaman sonra tasarımında değişikliğe gitmeye karar verdi. işte detaylar...
Yıllardır popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, aynı tasarım ile devam ediyordu.
Bir süredir tasarım değişiklikleri konusunda ortaya çıkan sızıntılardan sonra, sonunda firma hem iOS hem de Android uygulaması için yenilenmiş tasarımı yayınladı.
Bugün yayınlanan güncelleme ile birlikte artık WhatsApp’ta yeni renk seçenekleri ve birçok değişim bulunacak. İşte detaylar…
Uygulama ilk tanıtıldığından beri yeşil renkli logosu ile biliniyor. Bu güncelleme ile birlikte artık tamamen yeşil odaklı bir temaya geçiş yapan WhatsApp, bildirimler ve butonları da yeşil renkte göstermeye karar verdi.
Özellikle Android tarafındaki sekme butonlarının yer değiştirilerek iOS sürümündekine benzemesi kullanıcıların gözünden kaçmadı.
Artık daha düzenli ve akıcı bir görünüme kavuşan uygulama, “Daha karanlık mod” özelliğini de bu güncellemeyle duyurdu.
Firma tarafından yapılan duyurularla birlikte WhatsApp’ın 35 farklı renkten sonra yeni bir renk paletine geçişi onaylanmış ve yayınlanmış oldu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23