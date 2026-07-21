Niğde'de yerin altı servet kaynıyor: Petrol gibi fışkıracak

Geçici teminat tutarı 57 bin TL. İkinci saha Aktaş mevkiinde bulunuyor; erişim numarası 3450898, alanı 4 bin 991 hektar ve tahmini bedeli 1 milyon 800 bin TL+KDV. Geçici teminat tutarı 54 bin TL. Her iki ruhsat 3 yıl süreyle arama izni kapsamında ihale edilecek.