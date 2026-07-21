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Niğde'de yerin altı servet kaynıyor: Petrol gibi fışkıracak

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Niğde'de yerin altı servet kaynıyor: Petrol gibi fışkıracak

Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Niğde'de 'beyaz petrol' olarak bilinen rezerv için harekete geçildi.

#1
Foto - Niğde'de yerin altı servet kaynıyor: Petrol gibi fışkıracak

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Niğde İl Özel İdaresi, Merkez ilçesi sınırları içinde iki ayrı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahasını ihaleye açtı.

#2
Foto - Niğde'de yerin altı servet kaynıyor: Petrol gibi fışkıracak

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nun 10. maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi çerçevesinde açık teklif usulüyle yürütülecek ihaleler 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Niğde'de yapılacak.

#3
Foto - Niğde'de yerin altı servet kaynıyor: Petrol gibi fışkıracak

İhaleye çıkarılan sahaların ilki Hasaköy mevkiinde yer alıyor. Erişim numarası 3450896 olan Hasaköy sahası 3 bin 912 hektar olup tahmini bedeli 1 milyon 900 bin TL+KDV olarak belirlendi.

#4
Foto - Niğde'de yerin altı servet kaynıyor: Petrol gibi fışkıracak

Geçici teminat tutarı 57 bin TL. İkinci saha Aktaş mevkiinde bulunuyor; erişim numarası 3450898, alanı 4 bin 991 hektar ve tahmini bedeli 1 milyon 800 bin TL+KDV. Geçici teminat tutarı 54 bin TL. Her iki ruhsat 3 yıl süreyle arama izni kapsamında ihale edilecek.

#5
Foto - Niğde'de yerin altı servet kaynıyor: Petrol gibi fışkıracak

Jeotermal kaynaklar, yerkabuğunun derinliklerinde biriken ısıyı taşıyan sıcak su, buhar ve gazlardır. Magmadan veya radyoaktif bozulmadan beslenen bu yenilenebilir ve çevre dostu enerji; elektrik üretimi, konut ısıtması, tarım ve termal turizm alanlarında kullanılır. Türkiye özellikle Ege Bölgesi'nde yüksek potansiyele sahiptir.

#6
Foto - Niğde'de yerin altı servet kaynıyor: Petrol gibi fışkıracak

Yüksek Sıcaklıklı Kaynaklar (>150° C): Doğrudan elektrik üretimine uygun yüksek basınçlı buhar ve akışkanlardır.Orta ve Düşük Sıcaklıklı Kaynaklar (20° C - 150° C): Bölgesel ısıtma, seracılık, endüstriyel kurutma ve kaplıca turizminde yaygın olarak kullanılır.Sıcak Kuru Kayalar: İçerisinde su bulunmayan ancak yüksek ısıya sahip jeolojik oluşumlardır.

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