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Türk havacılığında devasa imza! Herkes gururla izledi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk havacılığında devasa imza! Herkes gururla izledi!

Yerli ve milli imkanlarla yüksek teknolojiye damga vuran Türk Hava Yolları (THY) ile HAVELSAN, tam 12 yeni uçuş simülatörünün tedarik edilmesi için tarihi bir sözleşmeye imza attı.

#1
Foto - Türk havacılığında devasa imza! Herkes gururla izledi!

Yerli üretimin gücüyle THY'nin eğitim altyapısına kazandırılacak 8 tam uçuş simülatörü ve 4 uçuş eğitim cihazı sayesinde, Türk pilotlarının eğitimi tamamen milli imkanlarla en üst seviyeye taşınacak.

#2
Foto - Türk havacılığında devasa imza! Herkes gururla izledi!

HAVELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında şirket, THY'ye 8 tam uçuş simülatörü (Full Flight Simulator-FFS) ile 4 uçuş eğitim cihazı (Flight Training Device-FTD) teslim edecek. Tamamı Türkiye'de üretilecek simülatörler, Türk Hava Yolları'nın büyüyen eğitim altyapısına entegre edilecek.

#3
Foto - Türk havacılığında devasa imza! Herkes gururla izledi!

HAVELSAN, sözleşme kapsamında dar ve geniş gövdeli uçak tiplerine yönelik simülatörler geliştirecek. Şirket böylece, stratejik bir adım olarak geniş gövdeli uçuş simülasyonu alanına da giriş yapacak.

#4
Foto - Türk havacılığında devasa imza! Herkes gururla izledi!

Türk Hava Yolları, stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda 2033 yılına kadar filosundaki uçak sayısını 800'ün üzerine çıkarmayı planlıyor.

#5
Foto - Türk havacılığında devasa imza! Herkes gururla izledi!

Yeni simülatörlerin, Ocak 2026'da temeli atılan ve ilk etabının 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanan simülatör hangarları ile 2028 yılında tamamlanması hedeflenen yeni Uçuş Eğitim Merkezi'nin eğitim kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor. Yeni sistemlerle ileri seviye pilot eğitim teknolojilerinin yerli imkanlarla geliştirilmesi ve Türkiye'nin bu alandaki yüksek teknoloji yetkinliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

#6
Foto - Türk havacılığında devasa imza! Herkes gururla izledi!

- 6 HAVELSAN SİMÜLATÖRÜ AKTİF OLARAK KULLANILIYOR Türk Hava Yolları'nın eğitim merkezlerinde halihazırda HAVELSAN tarafından üretilen ve Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın EASA Seviye D standartlarına göre sertifikalandırılan 6 tam uçuş simülatörü aktif olarak kullanılıyor. Bunlar 3 Airbus A320NEO/CEO, 2 Boeing 737MAX ve 1 Boeing 737NG tam uçuş simülatöründen oluşuyor. Türk Hava Yolları'nın 2025 Paris Havacılık Fuarı sırasında verdiği sipariş kapsamında HAVELSAN tarafından teslim edilen bir Boeing 737MAX tam uçuş simülatörünün de EASA sertifikasyonu geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

#7
Foto - Türk havacılığında devasa imza! Herkes gururla izledi!

- "AVRUPA'NIN EN BÜYÜK UÇUŞ EĞİTİM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK" Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, yeni siparişlerin şirketin uzun vadeli eğitim hedeflerinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Şeker, şunları kaydetti: "Yeni verilen siparişlerle birlikte 2033 yılında Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi, 3 kampüste hem Türk Hava Yolları ekiplerinin ihtiyacını karşılayan hem de başka hava yollarına hizmet veren Avrupa'nın en büyük uçuş eğitim merkezlerinden biri haline gelecek. Bu hedefimize yerli ve milli simülatör çözümleriyle değerli katkılar sağlayan HAVELSAN'a teşekkür ediyoruz."

#8
Foto - Türk havacılığında devasa imza! Herkes gururla izledi!

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da sözleşmenin şirket açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı. Nacar, "Bu sözleşme, geniş gövde uçuş simülasyonu alanına girişimizi temsil etmesi bakımından önemli bir kilometre taşıdır. Uzun soluklu iş ortağımız ve bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'na bize duyduğu güven için teşekkür ediyoruz. Pilot eğitimi alanında ileri teknolojiye dayalı, yüksek kaliteli simülasyon çözümleri sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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