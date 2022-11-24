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Teknoloji-Bilişim
17
WhatsApp, masaüstü için yeni özellik

2022-11-24 03:06:24
WhatsApp, masaüstü için yeni özellik

WhatsApp, masaüstü sürüm için yeni bir özelliği test ediyor.

#1
Foto - WhatsApp, masaüstü için yeni özellik

WhatsApp, uzun süredir masaüstü sürümünü kullanıcılarına sunuyor.

#2
Foto - WhatsApp, masaüstü için yeni özellik

Fakat mobil için olan özelliklerin hepsi masaüstü sürümde mevcut değil. Bu durum, günden güne artan WhatsApp masaüstü kullanıcılarının uygulamayı kullanırken yetersiz deneyim yaşamasına neden oluyor.

#3
Foto - WhatsApp, masaüstü için yeni özellik

Firma, bunu azaltmak için WhatsApp masaüstü için Aramalar sekmesini getiriyor.

#4
Foto - WhatsApp, masaüstü için yeni özellik

Peki test aşamasında olan bu yenilik nedir? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

#5
Foto - WhatsApp, masaüstü için yeni özellik

WhatsApp masaüstün için arama geçmişi görünecek! Windows için WhatsApp üzerinde masaüstü sürümünde arama yapma özelliği mevcut.

#6
Foto - WhatsApp, masaüstü için yeni özellik

Fakat masaüstü sürümde WhatsApp kullanıcılarının arama geçmişi yer almıyor. Bu durumun önceki aramaların görünmemesine ve kısa yoldan birini aramanın önüne geçiyor.

#7
Foto - WhatsApp, masaüstü için yeni özellik

Firma, WhatsApp arama geçmişinin masaüstü sürümde görünmesi için yeni bir Aramalar sekmesi ekliyor.

#8
Foto - WhatsApp, masaüstü için yeni özellik

WhatsApp masaüstü için Aramalar sekmesi sayesinde daha önce yapılan görüşmeler görünecek.

#9
Foto - WhatsApp, masaüstü için yeni özellik

Aramalar, uygulamanın kenar çubuğunda Sohbetler ve Durum sekmesinin ortasında yer alacak.

#10
Foto - WhatsApp, masaüstü için yeni özellik

Yeni özellik, masaüstü betada 2.2246.0 sürümüyle birlikte görünmeye başladı

#11
Foto - WhatsApp, masaüstü için yeni özellik

Fakat özelliğin henüz test aşamasında olmasından kaynaklı olarak mobildeki bilgiler, masaüstü sürümde senkronize olmuyor.

#12
Foto - WhatsApp, masaüstü için yeni özellik

ynı şekilde masaüstünden yapılan aramalar da mobilden görünmeyebilir. WABetaInfo, bu sorunun ileride şirketin yeni bir güncelleme yayınlayarak çözeceğini belirtiyor.

#13
Foto - WhatsApp, masaüstü için yeni özellik

WhatsApp masaüstü için Aramalar sekmesi şimdilik test aşamasında bulunuyor.

#14
Foto - WhatsApp, masaüstü için yeni özellik

Yeniliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz.

#15
Foto - WhatsApp, masaüstü için yeni özellik

WhatsApp, ayrıca ek olarak yine masaüstü sürüm için gizlilik alanında bir yeniliği daha test etmeye başladı. Yeni özellik, bir ekran kilidi gibi karşımıza çıkıyor.

#16
Foto - WhatsApp, masaüstü için yeni özellik

Bu şekilde WhatsApp Web kullanıcıları uygulamaya erişmek için bir şifre belirleyebilecek ve daha güvenli bir kullanım sağlanmış olacak. Aksi takdirde bir kere masaüstü üzerinden giriş yapılan hesap kapatılmadığı sürece daima açık kalıyor.

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