WhatsApp beklenen özelliğe kavuşuyor

Ekran paylaşımını kullanmak için görüntülü arama sırasında yeni bir ‘Paylaş’ simgesi görünecek. Bu düğmeye tıkladıktan sonra bir uygulama penceresini veya tüm ekranını paylaşmak mümkün olacak. Ancak ekran paylaşımı için WhatsApp’ın bazı izinler isteyeceğini de belirtelim.