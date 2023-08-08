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Teknoloji-Bilişim
9
WhatsApp beklenen özelliğe kavuşuyor

2023-08-08 22:10:56
WhatsApp beklenen özelliğe kavuşuyor

WhatsApp ekran paylaşma ve yatay modda görüntülü görüşme yapma desteği gibi yeni özelliklere kavuşacak.

#1
Foto - WhatsApp beklenen özelliğe kavuşuyor

WhatsApp, görüntülü görüşmelerde yeni bir devir başlatmaya hazırlanıyor. Bir süredir Android için WhatsApp Beta’da test edilen ekran paylaşma özelliği nihayet kararlı sürüm için de yayınlandı.

#2
Foto - WhatsApp beklenen özelliğe kavuşuyor

Böylece video görüşmeleri sırasında ekranınızı paylaşabileceksiniz.

#3
Foto - WhatsApp beklenen özelliğe kavuşuyor

WhatsApp ekran paylaşma ve yatay mod desteği kazanıyor Popüler mesajlaşma uygulaması, görüntülü aramalar için iki yeni önemli özelliği devreye aldı.

#4
Foto - WhatsApp beklenen özelliğe kavuşuyor

Ekran paylaşımı ve yatay mod desteği sunan WhatsApp, görüntülü arama deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca bu özellikler ile Zoom ve Google Meet gibi araçlar ile rekabet edecek.

#5
Foto - WhatsApp beklenen özelliğe kavuşuyor

Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından duyurulan ekran paylaşımı özelliği, kullanıcıların görüntülü görüşme sırasında telefon veya bilgisayar ekranlarını diğer katılımcılar paylaşmalarına olanak tanıyacak. Özelliğin Android, iOS ve Windows uygulamalarında kullanılabilir olacağını belirtelim.

#6
Foto - WhatsApp beklenen özelliğe kavuşuyor

Yeni özellik WhatsApp’ı farklı amaçlar ile kullanan kişilere hitap ediyor. İsterseniz iş arkadaşlarınızla bir dosya üzerinde çalışabilecek isterseniz de online alışveriş yaparken aile üyelerinden fikir alabileceksiniz.

#7
Foto - WhatsApp beklenen özelliğe kavuşuyor

Ekran paylaşımını kullanmak için görüntülü arama sırasında yeni bir ‘Paylaş’ simgesi görünecek. Bu düğmeye tıkladıktan sonra bir uygulama penceresini veya tüm ekranını paylaşmak mümkün olacak. Ancak ekran paylaşımı için WhatsApp’ın bazı izinler isteyeceğini de belirtelim.

#8
Foto - WhatsApp beklenen özelliğe kavuşuyor

WhatsApp ayrıca video aramaları için yatay mod desteği de sunacak. Kullanıcılar artık akıllı telefonlarını yatay olarak döndürerek sohbet edebilecek. Bu, ekran paylaşımı yapmayı da kolaylaştıracak. WhatsApp, iki yeni özelliğini önümüzdeki günlerde küresel olarak erişime açacak.

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