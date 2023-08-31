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WhatsApp Android tasarımı yenilendi

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Teknoloji-Bilişim
11
WhatsApp Android tasarımı yenilendi

2023-08-31 20:01:20
WhatsApp Android tasarımı yenilendi

Meta bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, Android sürümünde yeni tasarıma kavuştu.

#1
Foto - WhatsApp Android tasarımı yenilendi

Milyonlarca insanın kullandığı anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, bir süredir yeni özelliklerle gündeme geliyor.

#2
Foto - WhatsApp Android tasarımı yenilendi

Özelliklerin dışında platform arayüz üzerinde de çalışmalarını sürdürüyordu.

#3
Foto - WhatsApp Android tasarımı yenilendi

Bugün ortaya çıkan haberlerle birlikte WhatsApp yeni tasarımından ilk görüntüler geldi. İşte yeni WhatsApp tasarımı!

#4
Foto - WhatsApp Android tasarımı yenilendi

Android için yeni WhatsApp tasarımı nasıl görünecek? Popüler platform WhatsApp, özelliklerin yanı sıra bir süredir yeni bir tasarım üzerinde de çalışmalar yapıyordu.

#5
Foto - WhatsApp Android tasarımı yenilendi

Bugün ise Android için platforma ait yeni tasarımın görüntüleri ortaya çıktı. Peki, yeni arayüzdeki değişiklikler ne?

#6
Foto - WhatsApp Android tasarımı yenilendi

WhatsApp’ın 2.23.18.18 kodlu Android beta sürümü, uygulamanın arayüzündeki değişiklikleri gözler önüne serdi. Ortaya çıkan görüntüler ise Android sürümünde büyük bir tasarım yeniliği olduğunu gösteriyor. Material Design 3 ile tasarlanan arayüz, daha modern bir görüntüye kavuşacak.

#7
Foto - WhatsApp Android tasarımı yenilendi

Ayrıca ekran görüntüsünde platformun iki farklı halini görüyoruz. Bunlardan biri standart hali biri de karanlık mod hali. Standart haline bakıldığında oldukça sade ve beyaz tonların fazla olduğu dikkat çekiyor. Bunu yanı sıra üst kısımdaki yeşil renkli alan yeni tasarımla birlikte beyaz oluyor.

#8
Foto - WhatsApp Android tasarımı yenilendi

Yeni tasarımda ayrıca alt gezinti çubuğunda da farklılıklar olduğu dikkat çekiyor.

#9
Foto - WhatsApp Android tasarımı yenilendi

Bunu yanı sıra konuşmalar listesindeki filtreleri ayarlama seçeneğinin de olması göze çarpıyor. Ek olarak navigasyon kısmı da alt tarafta yer alıyor.

#10
Foto - WhatsApp Android tasarımı yenilendi

Sohbetlerin üst kısmında ise yeni “Tümü”, “Oku”, “Kişisel” ve “İş” filtreleri yer alıyor. Bu da mesajlarınızı sıralamanızı kolay hale getirecek. Yeni değişikliklerin WhatsApp’ın iOS sürümü için de gelmesi bekleniyor. Ancak bu yeniliklerin henüz test aşamasında olduğunu belirtmek de fayda var.

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