WhatsApp Android tasarımı yenilendi

Sohbetlerin üst kısmında ise yeni “Tümü”, “Oku”, “Kişisel” ve “İş” filtreleri yer alıyor. Bu da mesajlarınızı sıralamanızı kolay hale getirecek. Yeni değişikliklerin WhatsApp’ın iOS sürümü için de gelmesi bekleniyor. Ancak bu yeniliklerin henüz test aşamasında olduğunu belirtmek de fayda var.