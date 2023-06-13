Vücuttaki ödemi atıyor, mum gibi eritiyor! Saatlerce tokluk hissi veriyor

Tavuklu, Maş Fasulyeli Kinoa Salatası Nasıl Yapılır? - Sosu için olan malzemeleri bir kase içinde karıştırın. - Haşlanmış ve küp küp doğranmış malzemeleri ve soya soslu kızarmış tavuğu salata kasesine alın. - Üzerine sosunuzu gezdirin ve karıştırın. Kinoanın sağlığa faydası Kinoa, protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin bir besindir. Bazı faydaları şunlardır: - Kinoa, yüksek protein içeriği sayesinde kas gelişimine katkı sağlayabilir. - Lif açısından zengin olduğu için sindirim sistemi sağlığına faydalıdır. - Kinoa, magnezyum, demir ve çinko gibi minerallerin yanı sıra B vitaminleri içerir. Bu nedenle, enerji seviyelerini artırabilir ve beyin fonksiyonlarını destekleyebilir. - Kinoa, glutensiz bir tahıldır, bu nedenle glütensiz diyetler için uygun bir seçenektir. - Antioksidan özellikleri sayesinde, kinoa hücre hasarını azaltabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir.