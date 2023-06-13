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Sağlık
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Vücuttaki ödemi atıyor, mum gibi eritiyor! Saatlerce tokluk hissi veriyor

2023-06-13 23:00:07
Vücuttaki ödemi atıyor, mum gibi eritiyor! Saatlerce tokluk hissi veriyor

Beslenme insan sağlığı için en önemli konuların başında geliyor. Hem ödem atmanıza hem de sağlıklı bir görünüme sahip olmak için bu salatayı mutlaka denemelisiniz.

#1
Foto - Vücuttaki ödemi atıyor, mum gibi eritiyor! Saatlerce tokluk hissi veriyor

İlk kaşıkta lezzetiyle kendine hayran bırakan, saatlerce tok tutan ve sağlıklı kilo vermenize yardımcı olacak bir salata tarifi arıyorsanız; Tavuklu, Maş Fasulyeli Kinoa Salatası tarifini mutlaka deneyin.

#2
Foto - Vücuttaki ödemi atıyor, mum gibi eritiyor! Saatlerce tokluk hissi veriyor

Sağlıklı kilo vermenin altın kuraları sağlıklı beslenmektir. Tüketilen besinlerin vücuda faydası olabileceği gibi zararı da olabilir. Bu yüzden ne yediğimiz, sağlıklı bir yaşam sürmemizden kilo vermemize, hastalıkları tedavi etmemizden genel sağlığımızı korumamıza kadar oldukça önemlidir.

#3
Foto - Vücuttaki ödemi atıyor, mum gibi eritiyor! Saatlerce tokluk hissi veriyor

Saatlerce aç kalarak kilo vermek sağlıklı değil. Ancak yediğiniz öğün sizi saatlerce tok tutuyorsa bu iyidir. Dyt. Ezgi Sena'nın Tavuklu, Maş Fasulyeli Kinoa Salatası, sizi saatlerce tok tutarken sağlıklı kilo vermenize yardımcı olacak. Tavuklu, Maş Fasulyeli Kinoa Salatası Tavuklu, Maş Fasulyeli Kinoa Salatası İçin Malzemeler *4 yemek kaşığı haşlanmış kinoa *1 adet domates (küp küp doğranır) *1 adet salatalık (küp küp doğranır) *3 yemek kaşığı haşlanmış maş fasulyesi

#4
Foto - Vücuttaki ödemi atıyor, mum gibi eritiyor! Saatlerce tokluk hissi veriyor

Tavuk: *1 adet tavuk göğsü (kuşbaşı) *1 yemek kaşığı soya sosu *1 tatlı kaşığı şekersiz ketçap *1 çay kaşığı toz pul biber *1/2 çay kaşığı karabiber *1 tatlı kaşığı zeytinyağı eklenerek güzelce karıştırılır ve Airfryerda 200 derecede 25 dakika pişirilir. İsterseniz tavada veya fırında da yapabilirsiniz. Sosu için: *1 yemek kaşığı acı sos *1 çay kaşığı bal *1/2 limonun suyu *1 yemek kaşığı zeytinyağı *Tuz *Karabiber

#5
Foto - Vücuttaki ödemi atıyor, mum gibi eritiyor! Saatlerce tokluk hissi veriyor

Tavuklu, Maş Fasulyeli Kinoa Salatası Nasıl Yapılır? - Sosu için olan malzemeleri bir kase içinde karıştırın. - Haşlanmış ve küp küp doğranmış malzemeleri ve soya soslu kızarmış tavuğu salata kasesine alın. - Üzerine sosunuzu gezdirin ve karıştırın. Kinoanın sağlığa faydası Kinoa, protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin bir besindir. Bazı faydaları şunlardır: - Kinoa, yüksek protein içeriği sayesinde kas gelişimine katkı sağlayabilir. - Lif açısından zengin olduğu için sindirim sistemi sağlığına faydalıdır. - Kinoa, magnezyum, demir ve çinko gibi minerallerin yanı sıra B vitaminleri içerir. Bu nedenle, enerji seviyelerini artırabilir ve beyin fonksiyonlarını destekleyebilir. - Kinoa, glutensiz bir tahıldır, bu nedenle glütensiz diyetler için uygun bir seçenektir. - Antioksidan özellikleri sayesinde, kinoa hücre hasarını azaltabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

#6
Foto - Vücuttaki ödemi atıyor, mum gibi eritiyor! Saatlerce tokluk hissi veriyor

Maş fazulyesinin sağlığa faydaları - Maş fasulyesi, yüksek miktarda lif içerir. Bu nedenle sindirim sistemine yardımcı olabilir ve kabızlık riskini azaltabilir. - Lif içeriği ayrıca kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir ve diyabet riskini azaltabilir. - Maş fasulyesi, protein, demir, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller, kemik sağlığı, kas fonksiyonları ve enerji üretimi için önemlidir.

#7
Foto - Vücuttaki ödemi atıyor, mum gibi eritiyor! Saatlerce tokluk hissi veriyor

- Maş fasulyesi, folik asit açısından zengindir. Folik asit, fetal beyin ve omurilik gelişimi için önemlidir ve hamile kadınların tüketmesi önerilir. - Maş fasulyesi, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir ve kalp sağlığını koruyabilir. - Antioksidan özellikleri sayesinde, maş fasulyesi hücre hasarını azaltabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Kaynak: Kaynak: Dyt. Ezgi S. Turgut

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